Deep Purple - The Long Goodbye Tour

E insomma ci siamo. Era noto a tutti che prima o poi sarebbe successo, ma saperlo ufficialmente ne amplifica decisamente il senso di perdita: i Deep Purple sono al loro tour di addio.



È il lontano 1968 quando a Hertford, a circa 30 chilometri da Londra, i Deep Purple nascono dalle ceneri - come spesso accade – di varie situazioni musicali differenti. La formazione comprende Jon Lord alle tastiere, Ritchie Blackmore alla chitarra, Ian Paice alla batteria, Nick Simper al basso e Rod Evans alla voce.

Il nome della band è Roundabout, ma Blackmore propone di cambiarlo in Deep Purple, come il brano preferito di sua nonna (cantanto da Peter de Rose).

Il primo disco, "Shades of a Deep Purple", ottiene un buon successo con il singolo "Hush" (cover del cantante e e compositore Joe South), che riesce a ottenere un buon piazzamento nelle classifiche europee e non (negli USA raggiunge il 52° posto nella Billboard Hot 100 e in Canada il 2°) che portano i DP a fare da spalla ai Cream nel loro Goodbye Tour.

"The Book Of Taliesyn", secondo album, si fa notare per la cover di Neil Diamond, Kentucky Woman, che riesce a salire al 38° posto in USA e precede "Deep Purple" (1969), terzo e ultimo album con la lineup originale. Da notare che anche in questo caso, la band ha molto più successo all'estero che non in Gran Bretagna.

In quel periodo erano da poco nati i Led Zeppelin, e l'ascolto di quella musica "pesante" fa capire a Blackmore, Lord e Paice che quella è la direzione da prendere. Rod Evans e Nick Simper, però non sono sufficientemente heavy oriented, perciò vengono assoldati Ian Gillan alla voce e Roger Glover al basso: questa formazione sarà quella più famosa, nota come Mark II.







Nel 1971 vede la luce "Deep Purple in Rock", che porta finalmente i DP nella top ten inglese grazie a brani come "Speed King", "Child In Time" o "Black Night", singolo non incluso nell'album. Ed è proprio DPIR che, con la sua virata più "heavy", merito anche dell'organo distorto di Jon Lord, che getta le basi del sound che tutti conosciamo. Si prosegue l'anno successivo - il 1971 - con "Fireball", che balza in cima alle classifiche con brani del calibro della titletrack o di "Strange Kind of Woman", ma è con il seguente "Machine Head" che i Deep Purple raggiungono la vetta dell'Olimpo: un disco di capolavori come "Smoke On The Water" (forse il brano rock più famoso al mondo, ispirato dall'incendio di un casinò in Svizzera durante un concerto di Frank Zappa e i Mother Of Invention), "Lazy", "Space Truckin", "Highway Star" o "When a Blind Man Cries". Durante il tour di Machine Head viene registrato uno dei più importanti e venduti album live di sempre, "Made In Japan".

Instancabili i DP continuano a lavorare, registrando "Who Do We Think We Are", album che raggiunge subito il primo posto in classifica con il singolo "Woman From Tokyo".

Nonostante il successo di fama e commerciale sia all'apice, le tensioni interne e la stanchezza portano all'abbandono di Ian Gillan e Roger Glover e quindi alla fine del Mark II.



In merito alla questione Jon Lord dirà:



"The biggest shame in rock and roll; God knows what we would have become over the next three or four years".

"La più grande vergogna del rock and roll: Dio solo sa cosa saremmo potuti diventare nei successive tre o quattro anni."

Il primo ad essere reclutato è Glenn Hughes, bassista cantante dei Trapeze, seguito da David Coverdale, cantante semisconosciuto il cui timbro piaceva molto a Blackmore.

Il nuovo Mark III non perde tempo e nei successivi due anni pubblica "Burn" (febbraio 1974) e "Stormbringer" (novembre 1974), splendidi album che mettono in evidenza le doti tecniche della band inserendo anche elementi di funky e blues.

Insoddisfatto della direzione musicale intrapresa dal gruppo - a sorpresa - Blackmore decide di lasciare i Deep Purple e di intraprendere la carriera solista con Ronnie James Dio, formando i Blackmore's Rainbow (poi solo Rainbow).

Decisi ad andare avanti, i DP reclutano l'americano Tommy Bolin (Mark IV) e danno alle stampe "Come Taste the Band" (ottobre 1975), album dalle influenze funky e blues ancor più marcate.

L'assenza di Blackmore unita alla grave forma di dipendenza da droghe e alcol del talentuoso Bolin (che lo condurrà alla morte l'anno successivo a soli 25 anni), portano la band a perdere una buona fetta dei fan e il 15 marzo 1976 dopo la performance al Liverpool Empire Theatre, Paice e Lord, gli ultimi membri originali della band, decidono di sciogliere di Deep Purple.



Otto anni dopo lo scioglimento è tempo di reunion, e il famoso Mark II con Gillan, Lord, Blackmore, Paice e Glover firma un contratto con la Polygram e registra "Perfect Strangers", album che ottiene un ottimo successo commerciale diventando il secondo album di platino dopo "Machine Head".









Nel 1987 esce "House of The Blue Light", e l'anno successivo il live album "Nobody's Perfect". Entrambi gli album ottengono un discreto successo. Purtroppo nel 1989 le tensioni tra Gillan e Blackmore diventano nuovamente insostenibili e il cantante viene licenziato. Il sostituto Joe Lynn Turner (ed eccoci al Mark V), inciderà solo un album "Slaves & Masters" (1990) e sarà allontanato da Paice, Glover e Lord che rivogliono Gillan per i 25 anni della band. Le proteste di Blackmore vengono spente con un bonifico di 250mila dollari sul conto del chitarrista.



"The Battle Rages On..." vede la luce nel 1993, registrato con materiale scritto con e per Turner, ma rimaneggiato da Gillan. Il risultato non convince il fumantino Blackmore che decide di abbandonare nuovamente la band a metà della successiva tournée, e il virtuoso Joe Satriani viene chiamato a tamponare l'emergenza fino all'estate 1994 (Mark VI). Il nuovo chitarrista ufficiale sarà Steve Morse, già Kansas e Dixie Dregs.

Il Mark VII esce nel 1996 con "Perpendicular", e nel 1998 con "Abandon". Nel settembre 1999 la band si esibisce con la London Symphonic Orchestra diretta da Paul Mann con un esibizione che include, oltre ai brani dei Deep Purple, una selezione dalle carriere soliste di ogni membro della band.

Segue il live album "In Concert With London Symphonic Orchestra" nel 2000. Il 2002 è l'anno in cui Jon Lord decide di lasciare il gruppo per dedicarsi a progetti solisti, e il sostituto è Don Airey (Ozzy Osbourne, Alice Cooper, Rainbow, Whitesnake, Black Sabbath) e nel 2003 esce "Bananas", primo album con il Mark VIII.

"Rapture of the Deep" viene dato alle stampe nel 2005. Il periodo d'oro delle vendite è ormai acqua passata e il mercato discografico è in crisi, perciò la band, anziché produrre nuovo materiale in studio, decide di passare diversi anni in interminabili tournée. Dopo la triste notizia della morte di Lord, avvenuta il 16 luglio 2012, la band decide di uscire con una nuova release, "Now What?!" (2013).

Il 25 novembre 2016 la band annuncia il nuovo lavoro "Infinite", che dovrebbe uscire il 7 aprile del 2017 accompagnato dal The Long Goodbye Tour.







Paice, membro più anziano della band (l'unico che non se ne è mai andato), ha detto:



"We haven't made any hard, fast plans, but it becomes obvious that you cannot tour the same way you did when you were 21. It becomes more and more difficult. People have other things in their lives, which take time. But never say never."

"Non abbiamo fatto dei veri e propri piani, ma è ovvio che non puoi fare tour come se avessi 21 anni. Diventa sempre più difficile. Le persone hanno anche altre cose nelle loro vite, cose che prendono tempo. Ma mai dire mai."

Insomma, anche stavolta non è ben chiaro cosa accadrà nel futuro, ma intanto possiamo goderci "Time For Bedlam", primo singolo da Infinite uscito il 3 febbraio.

Long live rock 'n roll!