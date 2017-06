Concerti estate 2017 in Italia

In questo speciale cerchiamo di raccogliere tutti i concerti estivi più interessanti che ci saranno in Italia nel 2017.



Qui troverete informazioni sui The Rolling Stones, Lauryn Hill, Eddie Vedder, Coldplay, Vasco Rossi, U2, Aerosmith, Depeche Mode e tanti altri.

Concerti: artisti, gruppi, data e luogo

I grandi nomi del rock internazionale si danno appuntamento alla Visarno Arena di Firenze con gli Aerosmith che si esibiranno il 23 Giugno 2017. Per il gruppo questo sarà l'ultimo tour, perciò appuntamento imperdibile.



Questo il programma della giornata:



Aerosmith > 21:00

Placebo > 19:00

Dj Ringo & Dj Toky > 18:15

Deaf Havana > 17:30

Jack Lukeman > 16:15

Soviet Soviet > 15:20

Eddie Vedder, per la prima volta in Italia senza i suoi Perl Jam, si esibirà sul palco della Visarno Arena il 24 giugno 2017 e poi per 2 concerti imperdibili a Taormina.



Questo il programma di Visarno:



Eddie Vedder > 22:35

Glen Hansard > 20:50

Samuel > 19:20

Dj Ringo & Dj Toky > 18:35

Eva Pevarello > 18:10

Altre Di B > 17:15

24 Giugno - Firenze - Ippodromo del Visarno

26 Giugno - Taormina - Teatro Antico

27 Giugno - Taormina - Teatro Antico

Altri due grandi nomi per la terza giornata del neonato Firenze Rocks, la nuova rassegna musicale estiva in programma a giugno 2017 alla Visarno Arena. Dopo l’annuncio di poco degli Aerosmith (headliner il 23 giugno), Firenze Rocks ha il piacere di annunciare che i System Of A Down e i Prophets Of Rage si esibiranno nella giornata del 25 giugno.



Questo il programma della giornata:



System Of A Down > 21.00

Prophets Of Rage > 19.00

Dj Ringo & Dj Toky > 18.15

Don Broco > 17.30

Mallory Knox > 16.30

Appaloosa > 15.45

25 giugno - Firenze - Ippodromo del Visarno

In Italia i Depeche Mode sono attesi il 25 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, il 27 giugno allo Stadio San Siro di Milano e il 29 giugno allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna per presentare il loro ultimo album "Spirit"

25 giugno - Roma - Stadio Olimpico

27 giugno - Milano - Stadio San Siro

29 giugno - Bologna - Stadio Dall'Ara

Vasco torna quest'estate con un unico e gigantesco concerto a Modena e vista la grande richiesta, il concerto di Vasco al Modena Park sarà trasmesso in diretta in 197 i cinema sparsi in tutta Italia e 3 palazzetti, al Gran teatro Geox di Padova, a Genova Fiera e al Postepay Sound Rock In Roma.

1 Luglio - Modena - Modena Park

A Head Full Of Dreams ha venduto più di 4 milioni di copie dalla pubblicazione a dicembre 2015 ed i Coldplay sono pronti per le due date italiane del loro tour, sold out in tutto il mondo.

3 Luglio 2017 - Milano - San Siro

4 Luglio 2017 - Milano - San Siro

Tornano quest'estate in concerto anche i Thegiornalisti, dopo aver infiammato Roma e Milano con 2 concerti sold Out.

6 luglio Ferrara, Piazza Castello - Ferrara Sotto Le Stelle

12 luglio Collegno (To), Parco Certosa Reale - Flowers Festival

4 agosto Catania, ECS Castello Club

18 agosto Gallipoli (Le), Parco Gondar

24 agosto Forte dei Marmi (Lu), Villa Bertelli

26 agosto Chieti, Anfiteatro La Civitella

2 settembre Treviso, Area Dogana - Home Festival

Il 23 Giugno è uscito il nuovo album degli Imagine Dragons e poi partiranno in tour e saranno in Italia con due date, all'arena di Verona ed al Lucca SUmmer Festival.

3 Luglio - Verona - Arena

4 Luglio - Lucca - Lucca Summer Festival

Ms. Lauryn Hill sarà ospite del Postepay Sound Rock In Roma 2017 e del Lucca Summer Festival dopo il grande successo del suo tour del 2015.

8 Luglio - Lucca - Lucca Summer Festival

9 Luglio - Roma - Postepay Sound Rock In Roma

Gli U2 saranno in concerto il 15 e 16 Luglio 2017 allo stadio olimpico di Roma per celebrare il trentesimo anniversario del quinto album della band, The Joshua Tree che ha venduto vendendo oltre 25 milioni di copie e catapultando Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr “da eroi a Superstar”.

Come special guest del concerto romani ci sarà Noel Gallagher con i suoi High Flying Birds.

15 Luglio - Roma - Stadio Olimpico

16 Luglio - Roma - Stadio Olimpico

Robbie Williams sara’ in Italia per 3 concerti con il suo nuovo attesissimo tour Europeo che è partito il 2 giugno da Manchester.

Robbie Williams è un grande e gradito ritorno per il Lucca Summer Festival dopo che, nel 2015 , ha fatto registrare il tutto esaurito con una piazza gremita di fans arrivati da tutto il mondo. Ad aprire questo nuovo appuntamento come Special Guest ci saranno gli Erasure, duo storico britannico che festeggerà il trentennale di carriera.

14 Luglio 2017 - Verona, Stadio Bentegodi

15 Luglio 2017 - Lucca - Lucca Summer Festival

17 Luglio 2017 - Barolo - Collisioni Festival

L’undicesimo album dei Red Hot Chili Peppers, The Getaway, ha debuttato al primo posto delle classifiche di tutto il mondo. L’attesissimo lavoro discografico ha debuttato al numero uno della classifica di vendita degli album di Billboars e al numero due della Top 200 di Billboard.

Il gruppo sarà in Italia per 2 concerti, già sold out da mesi.

20 Luglio - Roma - Postepay Sound Rock In Roma

21 Luglio - Milano - MIlano Summer Festival

I Rolling Stones hanno annunciato che suoneranno negli stadi europei a settembre e ottobre. Il tour del 2017 sarà chiamato "Stones - No Filter" e vede Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts e Ronnie Wood tornare a fare ciò che preferiscono, girare il mondo a suonare di fronte a platee stracolme.



Questo tour europeo Stones - No Filter segue l'incredibile tour del Sud America dello scorso anno che è culminato nello storico concerto a L'Avana, Cuba.



Per la data Italiana di questo tour i Rolling Stones hanno scelto Lucca e la Toscana, un’area che ha sempre esercitato su di loro un grande fascino. Il concerto si svolgerà in una location mai utilizzata prima che avrà come sfondo le meravigliose Mura di cinta medievali, simbolo indiscusso della città, che hanno da poco festeggiato i loro 500 anni.La serata servirà anche a celebrare i 20 anni del Lucca Summer Festival.

23 Settembre - Lucca - Lucca Summer Festival