Capodanno 2018, una guida ai concerti in piazza in Italia

Per festeggiare l'arrivo del 2018 in tantissime città italiane si terranno i classici concerti in piazza, qui abbiamo raccolto gli eventi che si terranno a Milano, Roma, Napoli, Verona, Bari e tantissime altre città in Italia.

Concerto Capodanno 2018 a Milano

A Piazza Duomo suoneranno Fabri Fibra e Luca Carboni, il DJ Gigi Resta che farà ballare tutti con ‘La discoteca nazionale’ ed il tutto presentato da Angelo Baiguini e Giorgia Surina.

Concerto Capodanno 2018 a Napoli

Da Piazza Plebiscito e dal Lungomare Caracciolo di Napoli, Gianni Simioli, i travolgenti Pio e Amedeo, Teo Teocoli, il DJ Massimo Alberti e numerosi ospiti musicali saliranno sul palco per animare l’ultima notte dell’anno.

Concerto Capodanno 2018 a Roma

Al Corco Massimo si terrà lo spettacolo con gli artisti de La Fura dels Baus, celebre compagnia teatrale spagnola. Seguirà l’animazione musicale con i dj di Rd, si inizia alle 21.30 del 31 dicembre fino alle 21.00 del 1° gennaio 2018.

Concerto Capodanno 2018 a Firenze

In Piazzale Michelangelo suoneranno tre artisti italiani, parliamo di Ermal Meta, Morgan e Raphael Gualazzi.

Concerto Capodanno 2018 a Bologna

Oltre alla festa in Piazza Maggiore quest'anno Bologna festeggierà San Silvestro all'Unipol Arena con Annalisa, Benji & Fede, Michele Bravi, Alex Britti, Federica Carta, Fred De Palma, Elodie, Francesco Gabbani, Chiara Galiazzo, L’Aura, Marco Masini, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Nesli, Noemi e tanti altri artisti.

Concerto Capodanno 2018 a Rimini

Il capodanno di Rimini si svolgerà a Piazza Fellini con la partecipazione di Nina Zilli e Daniele Silvestri.

Concerto Capodanno 2018 a Parma

In Piazza Garibaldi l’ospite della serata sarà Fedez, con il suo concerto intitolato "Chiamu per tutta la notte".

Concerto Capodanno 2018 a Bari

L'ospite della festa di San Silvestro nel capoluogo pugliese sarà Marco Mengoni, a seguire DJ set.

Concerto Capodanno 2018 a Cosenza

In Piazza dei Brusi suoneranno gli Skunk Anansie guidati dalla carismatica Skin per una serata imperdibile.

Concerto Capodanno 2018 a Cosenza

Piazza d’Italia di Sassari ospiterà il cantante dei Litfiba, Piero Pelù.

Concerto Capodanno 2018 a Alghero

Nell’Area Portuale di Alghero si esibirà Samuel, il leader dei Subsonica.

Concerto Capodanno 2018 a Verona

A Verona, Francesca Cheyenne, con i Soul System e "La discoteca nazionale" del DJ Fabio Romano daranno il benvenuto al Nuovo anno dalla cornice di Piazza Brà.

Concerto Capodanno 2018 a Torino

Simone Cristicchi suonerà al Pala Alpitour, ma ci sarà anche il Gran Galà con Roberto Bolle.