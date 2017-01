Album musicali 2017, quelli da non perdere

Tra attesi ritorni e presenze fisse, fin dai suoi primissimi giorni il 2017 sarà un altro anno ricco di uscite discografiche. Per dare dove possibile una data di scadenza alla trepidante attesa per i nuovi lavori degli artisti più seguiti e di quelli che meritano attenzione, abbiamo pensato di raccogliere in un unico spazio gli album che aspettiamo con più interesse nei prossimi mesi.

Brian Eno

Il poliedrico (non)musicista torna con un nuovo album intitolato "Reflection", che è composto da un unico singolo della durata di 54 minuti. Eno ha presentato il progetto paragonandolo al suo album del 1985 "Thursday Afternoon" e descrivendolo come un lavoro "generativo", dove il "suono crea se stesso". "Il mio compito in quanto compositore è di mettere a posto un gruppo di suoni e frasi, e poi porre delle regole che decidano cosa gli succede", ha spiegato in un comunicato stampa.

"Reflection", in uscita il 1 gennaio

Baustelle

Un mese prima di andare in tour, i Baustelle pubblicano un nuovo album dal titolo "L'amore e la violenza", che contiene dodici canzoni. Questi i titoli: Love, Il Vangelo di Giovanni, Amanda Lear, Betty, Eurofestival, Basso e batteria, La musica sinfonica, Lepidoptera, La vita, Continental stomp, L’era dell’acquario, Ragazzina.

"L'amore e la violenza", in uscita il 13 gennaio

The Flaming Lips

Il nuovo album dei Flaming Lips si intitola "Oczy Mlody", comprende dodici canzoni e arriva nel giorno del compleanno del frontman, Wayne Coyne, a quattro anni di distanza da"The Terror" ed a tre dall'album di cover dei Beatles registrato insieme a Miley Cyrus, "With a Little Help From My Fwends".

"Oczy Mlody", in uscita il 13 gennaio.

Sepultura

La band metal brasiliana pubblica il suo quattordicesimo album, intitolato "Machine Messiah", che arriva a quattro anni di distanza da "The Mediator Between Head and Hands Must Be The Heart". Il progetto, che il gruppo presenta con diversi video dietro le quinte su YouTube, è composto da 10 tracce.

"Machine Messiah", in uscita il 13 gennaio.

Run The Jewels

Il terzo album del duo hip hop americano formato da El-P e Killer Mike, esce a metà gennaio e vede la partecipazione di Danny Brown, Joi Gilliam, Trina, Boots, Tunde Adebimpe e Kamasi Washington. Come il precedente, la pubblicazione è prevista in download gratuito sul sito ufficiale del gruppo ed in copia fisica.

"Run The Jewels 3", in uscita il 13 gennaio.

The xx

Sicuramente uno degli album più attesi del 2017, il terzo progetto della band indie pop inglese The xx. Dopo quattro anni, il gruppo è tornato a collaborare con il produttore Rodaidh McDonald, e ha presentato il nuovo lavoro come un progetto "dal suono più definito, con un concetto più positivo, aperto ed "espansivo" dei precedenti album".

"I See You", in uscita il 13 gennaio.

J-Ax & Fedez

Il primo album collaborativo dei due rapper arriva a fine gennaio e si intitola "Comunisti col rolex". Oltre alla super hit estiva "Vorrei Ma Non Posto", il progetto contiene 16 brani inediti scritti dai due rapper, con le collaborazioni di Stash e Levante, Alessandra Amoroso, Arisa, Loredana Bertè, Alessia Cara, Giusy Ferreri, Nek e Sergio Sylvestre.

"Comunisti col rolex", in uscita il 20 gennaio.

Train

Il primo album della band senza il primo chitarrista e membro fondatore Jimmy Stafford arriva a fine gennaio con undici nuove canzoni.

"A Girl, a Bottle, a Boat", in uscita il 27 gennaio.

Sampha

Ha partecipato ad alcuni degli album più apprezzati del 2016, dal visual album di Frank Ocean, "Endless", a "Saint Pablo" di Kanye West ed "A Seat at the Table" di Solange". Nel 2017 arriva il suo momento, con dieci canzoni auto-prodotte con l'aiuto di Rodaidh McDonald.

"Process", in uscita il 3 febbraio.

Dua Lipa

L'album di debutto della cantautrice inglese arriva a febbraio 2017 e include i singoli "New Love", "Be The One", "Last Dance", "Hotten Than Hell" e "Blow Your Mind (Mwah)". La cantante scrive delle sue idee di amore, superiorità, sesso e legittimazione personale. "Quando mi sono interessata alla mia musica, ascoltavo Nelly Furtado, Pink e le Destiny's Child, ma crescendo mi sono innamorata dell'hip hop, e ascoltavo praticamente solo rap. Mi piace il suo realismo, ecco perché ho provato ad integrarlo nella mia musica", ha detto la cantante.

"Dua Lipa", in uscita il 10 febbraio.

Zak Abel

Il cantautore inglese debutta in primavera con "Only When We're Naked", che include dieci tracce, tra cui i singoli "Everybody Needs Love" e "Unstable".

"Only When We're Naked", in uscita il 1 marzo.

Steve Hackett

Il chitarrista dei Genesis ha lavorato su un album "multietnico", intitolato "The Night Siren" a rappresentare «un campanello d’allarme, l’avvertimento di una sirena che canta in questa era di conflitti e divisioni". "Quest’ultima incisione rappresenta la prospettiva aerea del mondo di un migrante musicale che ignora i confini e celebra le radici comuni con un forte senso di unità, insieme a musicisti, cantanti e strumenti provenienti da tutto il mondo. Dalle frontiere territoriali alle strade sbarrate da un muro, i confini sono spesso limitanti. Ma come il pianto della sirena della notte, la musica supera tutte le difese. Citando Platone: “quando la musica cambia, scuote i muri della città”, ha spiegato il musicista.

"The Night Siren", in uscita il 24 marzo.

Nelly Furtado

Il sesto album della cantante canadese, composto da dodici tracce, arriva a fine marzo ed è stato per la maggior parte prodotto dal pluri-premiato John Congleton.

"The Ride", in uscita il 31 marzo

Deep Purple

Le leggende del rock inglese tornano con l'album "InFinite", registrato a Nashville con Bob Ezrin. "Se prendeste il titolo in senso letterale, potreste giustamente pensare che la parte "Finite" descriva la vita dei Deep Purple, con un chiaro inizio ed una fine nebulosa", ha detto il cantante Ian Gillan: "Ma che ne facciamo della parte "In"? La parola "infinito" è una spada tridimensionale a doppio taglio. Descrive qualcosa che va avanti all'infinito in tutte le direzioni, similmente al suo equivalente temporale, "eterno". [...] C'è una soluzione metafisica a tutto questo, ma dovrò aspettare fino alla fine del tour perché (grazie a Dio) ci sono solo 24 ore al giorno (in questo momento) o 10 ore in un giorno metrico. Ne riparleremo..."

"inFinite", in uscita il 7 aprile.

Arcade Fire

L'estate scorsa Will Butler ha fatto sapere che l'album potrebbe arrivare la prossima primavera, ma che la band non si è data scadenze. "Sarà pronto quando sarà pronto". Per il momento sappiamo che le registrazioni vanno avanti dall'autunno 2015 e che potrebbe uscire a sorpresa, come rivelato in un'intervista dalla violinista Sarah Neufeld: "Potrebbe arrivare prima di quanto pensiate".

Coldplay

Chris Martin e compagni hanno annunciato su Twitter l'uscita di un EP intitolato "Kaleidoscope", ma a parte il titolo non sono ancora stati diffusi dettagli al riguardo.

John Mayer

Non c'è una data d'uscita neanche per il nuovo album del chitarrista e cantante statunitense, che per il momento ha pubblicato un singolo dal titolo "Love On The Weekend" e ha reso noto che il progetto si chiama "The Search for Everything".

Katy Perry

Katy Perry è pronta a riprendere le redini della musica pop con un nuovo album, su cui sta attualmente lavorando in studio, come dimostrato dai brevi filmati pubblicati su Instagram. Secondo il Daily Mail, l'album sarebbe dovuto uscire alla fine del 2016, ma la pubblicazione è stata posticipata a causa della vittoria di Donald Trump, perché la cantante, grande sostenitrice di Hillary Clinton, vorrebbe esprimere in musica il suo dispiacere per l'esito delle elezioni americane.

Thirty Seconds To Mars

Tra un film e l'altro, Jared Leto è tornato a lavorare con il suo gruppo per un album "molto sensuale". Non c'è ancora un titolo, né una data d'uscita. Solo un teaser pubblicato sui social dalla band.

Tove Lo

In un'intervista con EW, la cantante ha rivelato che il suo terzo album, ancora senza titolo né data d'uscita, è un seguito del precedente "Lady Wood". "In Lady Wood viaggio per il mondo e mi esibisco per le folle più grandi che abbia mai visto, ma devo anche affrontare una difficile rottura e devo essere operata e ricoverarsi per una cisti alle corde vocali. La prima parte dell'album, intitolata "Fairy Dust", esplorava l'iniziale dose di adrenalina, e la seconda parte "Fire Fade" parla di quando quelle scintille si raffreddano. Ho già registrato il prossimo album e proseguirà il racconto della storia con due nuovi capitoli sui miei alti e bassi: "Light Beams" e "Pitch Black".

Fergie

È da diversi mesi che se ne parla e quest'anno sembra che la cantante dei Black Eyed Peas pubblicherà finalmente il suo secondo progetto solista, il cui titolo dovrebbe essere "Double Dutchess", che per il momento è stato anticipato da due singoli, "Life Goes On" e "M.I.L.F.$".

Depeche Mode

Depeche Mode, una delle band più influenti al mondo, hanno annunciato oggi, durante un evento speciale a Milano, che intraprenderanno un nuovo tour mondiale a partire da maggio 2017, a supporto del loro nuovo lavoro discografico, “Spirit”, in uscita a inizio 2017.

Spirit - In uscita inizio 2017

Gorillaz

I Gorillaz di Damon Albarn e Jamie Hewlett si stanno preparando per pubblicare il loro atteso nuovo album, a giudicare dal misteriooso lancio di un nuovo sito e di un account su Instagram, che per il momento sono stati aggiornati con contenuti che seguono la storia del gruppo virtuale.

In uscita inizio 2017

Marilyn Manson

Marilyn Manson ha pubblicato un estratto del video di "SAY10", la title track dal suo prossimo album in studio che dovrebbe uscire verso inizio del 2017.

In uscita inizio 2017

U2

Durante un'intervista Bono ha dichiarato che il nuovo album degli U2, "Songs of Experience", non è ancora finito ma verrà sicuramente rilasciato durante i primi mesi del 2017

In uscita inizio 2017

Liam Gallagher

Liam Gallagher ha firmato un contratto con la Warner Bros ed il nuovo disco dell'ex Oasis dovrebbe arrivare prestissimo con il titolo "Be Liam".

In uscita inizio 2017