Western Stars di Bruce Springsteen: la nostra recensione dell'album che ha ispirato il concert film al cinema

Recensioni Musica

Che lo si ami oppure lo si odi, quando il Boss si affaccia sul mercato è sempre un evento, ed è un qualcosa su cui non serve essere d'accordo o meno: accade, come la pioggia.

Chi scrive non è mai stato un suo grande fan di Bruce Springsteen, pur apprezzando la sua estrema importanza e la qualità di una buona parte della sua - sterminata - produzione artistica. Western Stars non è solo un album, ma è anche e soprattutto quello che viene chiamato "concert film", in cui il rocker settantenne (ad arrivarci come ci è arrivato lui) suona l'intero disco con la band e l'orchestra in un antico fienile - estremamente americano, oserei dire - nella sua proprietà nel New Jersey.



Western Stars: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Sono passati 5 anni dal suo ultimo High Hopes (bello ma non incredibile), e Springsteen si ripresenta con un al album americano, che più stelle e strisce non si può. E anche molto bello. Da musicista apprezzo subito che la parte sinfonica dell'orchestra (rispetto alla versione studio, le orchestrazioni sono più massicce), sia stata gestita con parsimonia: il rischio era di sovraccaricare le canzoni e farle suonare tutte uguali (avete presente Sanremo?).

Il disco suona esattamente come aveva in mente il Boss: intimista, ma rivolto a tutti.

Quello che sento è un nonno che racconta storie di vita ai nipotini, il tutto con una voce che negli anni non fa altro che migliorare e che - forse meno ribelle di un tempo, ma più forte che mai - con uno scappellotto e un pizzico sull guancia, li riporta in riga.

Le influenze sono quelle del pop californiano degli dei sixties e dei seventies (Southern California Pop Music).

Springsteen ha detto dell'album qualche mese fa



"This record is a return to my solo recordings featuring character driven songs and sweeping, cinematic orchestral arrangements"



"Questo album è un ritorno alle mie registrazioni basate sui personaggi con ampie, cinematografiche orchestrazioni negli arrangiamenti".

E si, perché di personaggi e di storie si parla: il girovago affetto da wanderlust (voglia di gironzolare) in Hitch' Hikin', lo stuntman di Drive Fast, il bar per camionisti di Sleepy Joe's Cafe e tanto altro.



Trucker gears his engine down

Says, "Climb on up, son, I'm highway bound"

Dashboard picture of a pretty girl

I'm ridin' high on top of the world



"Il camionista spegne li motore e dice

'salta su, figliolo, sto andando in autostrada'

La fotografia di una ragazza carina sul cruscotto

Sto cavalcando sul tetto del mondo



Hitch Hikin'

Drive fast, fall hard, I'll keep you in my heart

Don't worry about tomorrow, don't mind the scars

Just drive fast, fall hard



"Guida veloce, cadi duramente, ti porto nel cuore

Non preoccuparti del domani, non pensare alle cicatrice

Guida veloce e cadi duramente.



Drive Fast (The Stuntman)

Con dei testi così, come si potrebbe non amare quest'album? Tanto nella versione cinematografica (di fatto un gran bel live con orchestra di accompagnamento) che nella studio version?

E poco importa se qualche brano risuta troppo melenso ("Chasin' Wild Horses") o un poco pomposo ("Sundown"), finché ci sarà la titletrak, splendida canzone sul cowboy che si sveglia con i suoi stivali addosso, o la bellissima "Tucson Train" in cui aspetta la sua baby (figlia? moglie?) o la - ehm - solare, hello sunshine. Insomma, finché tutto questo ci sarà, essiterà ancora l'America quella bella, quelle delle grandi speranze e delle vaste praterie. Senza contare la dolcissima "Moonlight Motel" o la country cover (non presente nell'album in studio) di Glenn Campbell, "Rhinstone Cowboy". Non solo un album, ma un affresco di un mondo che - speriamo - duri per sempre.