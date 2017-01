The Rolling Stones - Blue & Lonesome, la nostra recensione

Davanti ai Rolling Stones ci si dovrebbe solamente inginocchiare e fare silenzio per sentire quello che i re del rock hanno da dire, ed è esattamente quello che faremo, perché con Blue & Lonesome i RS ci comunicano che la loro voglia di fare musica è più viva – e giovane – che mai e che, soprattutto, si divertono ancora come pazzi a fare del sano e puro rock ‘n roll.

Blue & Lonesome è un album di cover, che rimanda alla memoria il loro primo lavoro, omonimo, che su 12 pezzi ne aveva solamente tre originali; viaggio nel tempo, dunque, per questi giganti della musica che in soli tre giorni hanno registrato nei British Grove Studios di Mark Knopfler un album di puro e irresistibile blues ‘n roll.

Quello che convince davvero è il sound della release, che sembra provenire da un’altra epoca, ma reso più scintillante, più “pulito” per non sfigurare davanti al 2016.

La voce potente, graffiante, di Jagger che dimostra di non aver perso minimamente lo smalto di un tempo, viene saldamente supportata dai compagni di una vita nel loro primo album di puro blues.

Si va da Just Your Fool targata 1962 di Little Walter, che si rivela l’artista maggiormente tributato, con ben 4 brani all’interno dell’album, come la titletrack e le trascinanti I Gotta Go e I Hate To See You Go, in cui Jagger sfodera le sue doti di ottimo armonicista.

Pregevoli gli interventi solisti di Eric Clapton nello slow blues Everybody Knows About My Good Thing e in I Can’t Quit You Baby di Willie Dixon, resa famosa dalla versione dei Led Zeppelin.

Just Like I Treat You di Howlin’ Wolf lascia scatenare la band in un rock ‘n roll scatenato che sembra provenire direttamente da un localaccio di Memphis e vi costringerà a saltare sulle sedie.

Molto belle la cadenzata Hoo Doo Blues e la sofferta Little Rain, polverosa quanto basta per fare felici anche i palati più esigenti.

Insomma, un album divertente e sentito che viene dall’esigenza artistica dei nostri old boy di tributare i maestri ispiratori che hanno fatto dei Rolling Stones “the greatest rock ‘n roll band in the world”.

Non un capolavoro, forse - nonostante l’esultanza della maggior parte della stampa di settore-, ma del sano, gustoso blues con venature rock ‘n roll suonato da Grandi, in onore di Grandi.