Veeblefetzer: il video de La Notte in anteprima esclusiva

Vi mostriamo in anteprima esclusiva il nuovo video dei romani Veeblefetzer, che accompagna il brano "La Notte", tratto dall'album More uscito lo scorso 25 gennaio per Goodfellas. "La Notte" segue l'uscita del primo singolo "Katabum", che è stato inserito nella colonna sonora del film dell'omonima graphic novel di Zerocalcare, La Profezia dell'Armadillo.

- Quante volte hanno storpiato il vostro nome, da quando suonate insieme?

Più che un nome è un manifesto, da subito cercavamo qualcosa di bizzarro per non cadere nell'insipido. Ci piace giocare con il suono, spesso capita anche a noi di scherzare su alternative assurde e assonanze del nome, per fortuna però nei programmi dei festival e dei locali hanno sempre dedicato la giusta attenzione per scriverlo bene.



- Come vi siete conosciuti?

In momenti diversi all'interno della scena musicale romana. Tra di noi c'era chi era più dedito alla musica di strada, chi più ai palchi. Unendo queste due attitudini è nata la band.



- Di cosa parla La Notte e quando l’avete scritta?

Ci piace citare il poeta e filosofo Henri-Frédéric Amiel che descriveva quel tempo che sussegue il tramonto e che precede l’alba dicendo: "La notte è la madre del mondo. Tutto quello che è fuoriesce da essa e i suoi fianchi contengono i germi di tutto ciò che sarà". La nostra Notte è un brano d’amore, nato due anni fa nella profondità delle ore piccole. E' quella ragazza che custodisce i nostri desideri e le nostre debolezze.



- Cosa volevate rappresentare con il videoclip?

La dissolutezza dell'oscurità e i suoi mille volti. Quelli di chi come noi tira fino a tardi per scoprire che non c'è nulla da scoprire. Che è il giorno a coprire le cose.



- Dopo la colonna sonora de La Profezia dell’Armadillo, avete in programma altre composizioni per il cinema?

Al momento ci stiamo concentrando sull'uscita del disco e sul tour. Ma confessiamo che ci è piaciuta molto l'esperienza della colonna sonora, chissà che in futuro non riaccada.



- Dove sarà possibile vedervi dal vivo prossimamente?

L'1 Marzo al Mercato Sonato di Bologna, poi il 2 al Monk di Roma, ed il 16 al Bradipop di Rimini. Le future date le comunicheremo tramite gli onnipresenti social.

Regia: Francesco Cabras e Alberto Molinari

Con: Jack La Cayenne, Flavia Salvucci, Katia Menghini, Gabriele Lepera, Lavinia Origoni, Yasir Mehmood, Sante Rutigliano, Emma Molinari, Fabrizio Fanelli, Lola Kola, Bruno Mirabella, Giovanni Castellani, Edwige Ielo, Ugo Sandulli, Valentina Piras, Andrea Fiaschi, Francesca Orelli.



Montaggio: Francesco Cabras

Colorist: Efisio Scanu

Costumi: Valentina Domante

Scenografia: Andrea Fiaschi

Assistenti: Azzurra Baste e Silvia De Vincintiis

Produzione: GANGA