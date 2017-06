Vasco Modena Park in diretta nei palazzetti e nei cinema italiani

Vista la grande richiesta, il concerto di Vasco al Modena Park sarà trasmesso in diretta in 197 i cinema sparsi in tutta Italia e 3 palazzetti, al Gran teatro Geox di Padova, a Genova Fiera e al Postepay Sound Rock In Roma.

Anche la Rai sarà al concerto di Vasco, e lo farà realizzando un programma in diretta da Modena in prima serata.

"Vasco, il suo pubblico, la festa epocale, i colori e le emozioni dei 220.000 formeranno il racconto di una giornata memorabile ".

E stata lanciata anche l'app ufficiale del concerto, pensata per accompagnare il pubblico di Modena Park all’interno di tutti gli eventi e le iniziative legate al concerto, è disponibile da oggi sugli store Apple e Google Play. Oltre alla possibilità di inviare il proprio selfie a Vasco, pubblicare le proprie foto su Facebook e navigare sulla mappa di Modena Park, per i partecipanti al concerto è prevista una simpatica sorpresa.

Tra le varie funzioni:

Inserisci il numero del tuo biglietto, scatta il tuo selfie ed invialo a Vasco. Non sei curioso di vederti proiettato sul SOCIAL WALL durante il concerto? Hai tempo fino al 28 giugno per inviare il tuo selfie.

SOCIAL Pubblica su Facebook le tue migliori foto. Fai sapere a tutti i tuoi amici che anche tu parteciperai all'evento che ha già riscritto la storia. Hashtag #modenapark!

EVENTI Modena Park non è solo il Concerto che ha riscritto la storia ma sarà un evento Epocale. Scopri tutti gli eventi legati a Modena Park, seleziona quelli che non vuoi perdere, l'app ti aiuterà a ricordarli.

MAPPA Consulta la mappa per muoverti in libertà all'interno di Modena Park. Scopri tutti i servizi disponibili all'interno del parco e scegli il parcheggio più vicino per arrivare in orario all'evento dell'anno.

Qui potete consultare la lista dei cinema che trasmetteranno il concerto in diretta.

Qui qualche foto del palco: