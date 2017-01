U2: concerto Roma Luglio 2017, da domani i primi biglietti in vendita

Tantissimi fan degli U2 non vedono l'ora di poter vedere il gruppo in concerto a Roma il 15 Luglio 2017 e domani parte la prima prevendita di biglietti.

Dalle ore 9:00 di mercoledì 11 Gennaio saranno disponibili i biglietti per per il gruppo "Red Hill Group" (vecchi iscritti al fanclub degli U2).

Giovedì 12 Gennaio sempre dalle ore 9:00 potranno acquistare i biglietti i "Wires Group" (nuovi iscritti al fanclub).

La prevendita aperta a tutti per U2: The Joshua Tree Tour 2017 aprirà lunedì 16 gennaio in Irlanda, Regno Unito ed Europa (dalle 10:00 per l’Italia), e da martedì 17 gennaio in Canada e Stati Uniti.

Ci saranno biglietti di Prato in piedi e Tribune a sedere. Ci sarà un limite di acquisto di 4 biglietti per gli iscritti al fan club e di 6 biglietti per la vendita generale.

