U2 a Roma, nuova data: aggiunto concerto il 16 Luglio 2017!

U2 in concerto a Roma, Sold Out la data del 15 Luglio 2017, aggiunto un secondo concerto il 16 Luglio 2017.

16 LUGLIO 2017 - ROMA - STADIO OLIMPICO

Biglietti in vendita dalle 10:00 del 23 gennaio su ticketone.it

Live Nation ha il piacere di annunciare una seconda e ultima data degli U2 in Italia. L’attesissimo U2: The Joshua Tree Tour 2017, il tour che vuole celebrare il trentesimo anniversario dell’omonimo quinto album della band, sarà allo Stadio Olimpico di Roma per due serate consecutive, il 15 luglio come annunciato la scorsa settimana (biglietti esauriti questa mattina) e il 16 luglio.



I biglietti per il secondo concerto saranno in vendita dalle 10:00 di lunedì 23 gennaio su ticketone.it.

Gli iscritti al fan club ufficiale potranno come sempre accedere ad una prevendita anticipata, dalle 9:00 di mercoledì 18 gennaio alle 17:00 di venerdì 20 gennaio.

Questi i prezzi dei biglietti:

Primo Settore Tribuna Monte Mario Numerata

Prezzo € 180,00 + Prevendita € 27,00

Primo Settore Tribuna Tevere Numerata

Prezzo € 180,00 + Prevendita € 27,00

Secondo Settore Tribuna Monte Mario Numerata

Prezzo € 104,00 + Prevendita € 15,60

Secondo Settore Tribuna Tevere Numerata

Prezzo € 104,00 + Prevendita € 15,60

Secondo Settore Distinti Nord Ovest Numerato

Prezzo € 104,00 + Prevendita € 15,60

Secondo Settore Distinti Nord Est Numerato

Prezzo € 104,00 + Prevendita € 15,60

Terzo Settore Curva Nord Numerata

Prezzo € 70,00 + Prevendita € 10,50

Prato

Prezzo € 70,00 + Prevendita € 10,50

Secondo Settore Curva Nord Numerata

Prezzo € 104,00 + Prevendita € 15,60

Quarto Settore Curva Nord Numerata

Prezzo € 35,00 + Prevendita € 5,25

Qui la mappa dello stadio olimpico di Roma con la posizione del palco.

Guarda anche: Concerti 2017 in Italia da non perdere