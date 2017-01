U2 a Roma: in vendita biglietti per il concerto del 16 luglio 2017

Parte alle 10:00 di oggi la prevendita dei biglietti degli U2 in Italia nel 2017,con il loro The Joshua Tree Tour 2017, il 16 Luglio 2017 allo Stadio Olimpico di Roma.

La prima data degli U2 a Roma, il 15 Luglio 2017, è ufficialmente Sold Out!

Qui il link per comprare i biglietti degli U2 a Roma.

Ogni concerto proporrà tutte le canzoni di The Joshua Tree, e avrà come supporto uno dei grandi “special guests” selezionati, Mumford & Sons, OneRepublic e The Lumineers per il Nord America e Noel Gallagher’s High Flying Birds in Europa.

Questi i prezzi dei biglietti:

Primo Settore Tribuna Monte Mario Numerata

Prezzo € 180,00 + Prevendita € 27,00

Primo Settore Tribuna Tevere Numerata

Prezzo € 180,00 + Prevendita € 27,00

Secondo Settore Tribuna Monte Mario Numerata

Prezzo € 104,00 + Prevendita € 15,60

Secondo Settore Tribuna Tevere Numerata

Prezzo € 104,00 + Prevendita € 15,60

Secondo Settore Distinti Nord Ovest Numerato

Prezzo € 104,00 + Prevendita € 15,60

Secondo Settore Distinti Nord Est Numerato

Prezzo € 104,00 + Prevendita € 15,60

Terzo Settore Curva Nord Numerata

Prezzo € 70,00 + Prevendita € 10,50

Prato

Prezzo € 70,00 + Prevendita € 10,50

Secondo Settore Curva Nord Numerata

Prezzo € 104,00 + Prevendita € 15,60

Quarto Settore Curva Nord Numerata

Prezzo € 35,00 + Prevendita € 5,25

Qui la mappa dello stadio olimpico di Roma con la posizione del palco.

