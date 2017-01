U2: 2 concerti a Roma a Luglio 2017

Il sito U2Palace.com ha pubblicato la notizia che gli U2 saranno allo Stadio Olimpico di Roma per due concerti, precisamente il 15 e 16 Luglio 2017.



L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare lunedì 9 Gennaio ed i biglietti dovrebbero andare in vendita l'11 Gennaio 2017.

In un video pubblicato dalla band per augurare buone feste Bono ha annunciato che gli U2 celebreranno i 30 anni di "The Joshua Tree" con dei concerti molto speciali.

Incrociamo le dita ed aspettiamo conferme ufficiali.

