Tiziano Ferro scrive una canzone con Ed Sheeran per Andrea Bocelli

Tiziano Ferro ha annunciato sui social di aver scritto un brano con Ed Sheeran per Andrea Bocelli, il titolo della canzone è "Amo soltanto te" e sarà nel nuovo album di Bocelli intitolato "Sì".

Questa notizia viene data proprio il giorno in cui Ed Sheeran ha annunciato il suo tour europeo, che lo vedrà in concerto in Italia a Milano, Roma e Firenze.

Qui tutti i dettagli sui concerti Italiani di Ed Sheeran.

Questo il messaggio di Tiziano Ferro che ha pubblicato sui social:

HO SCRITTO UNA CANZONE CON ED SHEERAN!

Un sogno!

Ho realizzato un sogno.

Scrivere una canzone insieme ad Ed Sheeran e farlo per l’immenso Andrea Bocelli è stata un’esperienza che ha rinnovato e rinvigorito il mio amore per la musica.

I sogni si realizzano, non smettete mai di sognare.