The xx: Paris Jackson e Millie Bobbie Brown nel video di I Dare You

Gli xx hanno pubblicato il video ufficiale di "I Dare You", che vede protagoniste Millie Bobbie Brown, l'interprete di Undici in Stranger Things, la figlia del Re del Pop Paris Jackson e l'attore protagonista di Moonlight, Ashton Sanders.

Il videoclip è stato diretto da Alasdair McLellan in collaborazione con il Chief Creative Officer di Calvin Klein, Raf Simons. “Siamo davvero felici di condividere il nostro nuovo video per I Dare You", ha scritto la band su Facebook. La nostra lettera d'amore a Los Angeles, una città che portiamo nel cuore, in cui abbiamo scritto e registrato alcune tracce del nostro album I See You. Questo è il terzo video diretto dal nostro meraviglioso amico Alasdair McLellan. Ha collaborato con uno dei nostri eroi, Raf Simons, nell'ideazione e nella regia. È stato bello lavorare con entrambi ed è stato un vero piacere conoscere e lavorare con Millie, Paris, Ashton, Lulu ed Ernesto (due modelli ndr)! Grazie a Calvin Klein e a tutti coloro che hanno partecipato".

Ricordiamo che gli xx saranno in Italia per due concerti: l'8 luglio al Firenze Rocks ed il 10 luglio al Postepay Sound Rock In Roma.

