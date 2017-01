Sting e Chris Cornell insieme sul palco

Il 14 Gennaio 2017 Sting e Chris Cornell sono saliti sullo stesso palco per suonare brani dei Police, Soundgarden e Audioslave per beneficienza.

A presentare la serata Brad Pitt che ha introdotto i due artisti che hanno eseguito "Every Breath You Take", "Black Hole Sun" e "Like A Stone".

Tutto il ricavato della serata è stato donato alla ROCK4EB, fondazione per la ricerca medica americana.

Qui qualche video della serata:

Un video pubblicato da Vaitiare Hirshon (@vaitiarehirshon) in data: 15 Gen 2017 alle ore 00:45 PST

Un video pubblicato da Vaitiare Hirshon (@vaitiarehirshon) in data: 15 Gen 2017 alle ore 00:41 PST

Un video pubblicato da Brian Bahreman (@bbahreman) in data: 14 Gen 2017 alle ore 21:45 PST

Un video pubblicato da Brian Bahreman (@bbahreman) in data: 14 Gen 2017 alle ore 21:41 PST