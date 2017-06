Sia: Zoe Saldana e Julianne Moore nel video di Free Me

Sia ha pubblicato una nuova canzone dal titolo "Free Me" per dare il suo supporto alla campagna #endHIV e alla Abzyme Research Foundation. La traccia è accompagnata da un video narrato da Julianne Moore e con protagonista Zoe Saldana, nei panni di una futura madre, che scopre di essere affetta da HIV e lotta contro la malattia in una simbolica danza interpretativa.

Il video, che potete vedere di seguito, è stato diretto da Blake Martin e coreografato da Ryan Heffington.