Sanremo 2019: tutti gli ospiti del Festival

I superospiti sono uno degli elementi imprescindibili del Festival di Sanremo, per cui l'edizione numero 69 della kermesse non poteva essere da meno. Come annunciato da tempo, durante la prima serata vedremo sul palco dell'Ariston Andrea Bocelli e il figlio Matteo in un duetto sulle note del brano "Fall on me", tratto dall'ultimo album del celebre tenore, "Sì". Oltre a loro, il 5 febbraio dovrebbe esserci anche Serena Rossi, la protagonista del biopic Io Sono Mia, in onda su Rai1 il 12 febbraio, che dovrebbe cantare nei panni di Mia Martini la canzone con cui la compianta interprete si esibì trent'anni fa proprio su quel palco: "Almeno tu nell'universo". Sappiamo per certo che rivedremo all'Ariston anche Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, che dovrebbero inscenare una sorta di passaggio di consegne con Claudio Bisio e Virginia Raffaele nel corso della prima serata, e saranno ospiti anche Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, i due conduttori di Sanremo Giovani 2019.

Si è poi aggiunto di recente Luciano Ligabue, che ritorna dopo la sua prima partecipazione nel 2014 per promuovere l'album "Start", in uscita l'8 marzo. Per la prima volta, si esibirà a Sanremo anche Alessandra Amoroso, che ha annunciato pubblicamente la sua presenza scrivendo su Instagram: "Ebbene sì, ce l'abbiamo fatta... nessuno ci avrebbe creduto eppure saremo lì, anzi SanRemo lì, come ho sempre sognato". Sono state confermate Giorgia ed Elisa, la prima reduce dalla pubblicazione dell'album "Pop Heart" e la seconda dal successo di "Diari Aperti". Tornerà anche Antonello Venditti, ben diciannove anni dopo la sua unica apparizione a Sanremo, per festeggiare i 40 anni dell'album "Sotto il segno dei pesci".

Eros Ramazzotti e Luis Fonsi saranno tra i superospiti della serata finale di Sanremo 2019 e canteranno "Per le strade una canzone", l'ultimo singolo tratto dal quattordicesimo album del cantante nostrano, intitolato "Vita ce n'è".

È quasi sicura anche la partecipazione di Claudio Santamaria, che dovrebbe ricreare un'ideale 'quartetto cetra' insieme a Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Tra i quotati ma non confermati, ci sono Laura Pausini e Biagio Antonacci, che hanno da poco annunciato un tour congiunto, Marco Mengoni, Fedez e Chiara Ferragni. Secondo le ultime voci di corridoio, infine, Ariana Grande potrebbe essere il superospite internazionale di questa edizione, per promuovere il suo nuovo album "Thank U, Next" in uscita il prossimo 8 febbraio, ma la notizia non è ancora stata né confermata, né smentita.

Ricordiamo inoltre che nella serata dei duetti, quella dell'8 febbraio, si esibiranno:

Fabrizio Moro con Ultimo

Ermal Meta con Simone Cristicchi

Brunori Sas con The Zen Circus

Manuel Agnelli con Daniele Silvestri

Beppe Fiorello con Paola Turci

Neri Marcorè con Nek

Paolo Jannacci e Massimo Ottoni con Enrico Nigiotti

Rocco Hunt e i Musici Cantori di Milano con BoomDaBash

Gué Pequeno con Mahmood

Irene Grandi con Loredana Bertè

Syria con Anna Tatangelo

Bungaro ed Eleonora Abbagnato con Francesco Renga

Enrico Ruggeri e Roy Paci con Negrita

Nada con Motta

Tony Hadley e le coreografie dei Kataklò con Arisa

Noemi con Irama

Giovanni Caccamo con Patty Pravo e Briga

Jack Savoretti con Ex-Otago

Morgan con Achille Lauro

Cristina D'Avena con Federica Carta e Shade

Sottotono con Nino D’Angelo e Livio Cori

Diodato e Calibro 35 con Ghemon

Biondo con Einar

Il violinista Alessandro Quarta con Il Volo

