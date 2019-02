Sanremo 2019: premio al miglior duetto, pagelle e commenti sulla quarta serata

La quarta serata del Festival di Sanremo 2019 si è conclusa con qualche fischio diretto alla Giuria degli Esperti e un profondo senso di disorientamento generale per la quasi totale assenza di Claudio Baglioni proprio nel giorno in cui, sullo stesso palco, si sono esibiti ben cinquantasei artisti diversi. Insomma, per una volta niente Baglioni show, pochi sketch, tanta musica e addirittura la chiusura prima dell’una di notte. Baglioni si è limitato all’apertura e ad un duetto con Ligabue in omaggio a Francesco Guccini, dopo il quale ha brevemente ballato il tichi tichi e ha pure imitato Maurizio Costanzo. Persino Virginia Raffaele era visibilmente incredula, per cui possiamo concludere che è stata una serata del tutto eccezionale. L’unica davvero incentrata sulla musica.

La serata dei duetti è stata vinta dalla coppia Nada/Motta, come deciso dalla giuria di qualità presieduta da Mauro Pagani e formata da Ferzan Ozpetek, Camila Raznovich, Claudia Pandolfi, Elena Sofia Ricci, Beppe Severgnini, Serena Dandini e Joe Bastianich. La scelta non è stata molto condivisa né dal pubblico, né da parte della sala stampa, che ha riservato il maggior numero di applausi alla bellissima esibizione di Daniele Silvestri con Rancore e Manuel Agnelli e all’impudenza rock ‘n roll di Achille Lauro e Morgan.

Ed effettivamente, sono stati proprio questi i momenti musicali migliori, con l’aggiunta a sorpresa di Anastasio, il vincitore di X Factor, che ha interpretato il figlio di Claudio Bisio nella chiusura di un suo monologo sulla paternità, scrivendo appositamente una serie di rime taglienti e assennate, poi uscite su Spotify a mezzanotte. Il superospite ufficiale della serata, Ligabue, ha ripreso uno sketch di Will Smith al Tonight Show, probabilmente per rispondere con ironia a chi lo accusa di essere un superbo perché si rifiuta quasi sempre di comparire in tv. Dopo un’entrata un po’ in sordina, il cantautore si è fatto annunciare più volte da Bisio per poi tornare seduto su un trono e con una corona in testa, prima di imbracciare la chitarra per cantare una delle sue canzoni più amate: “Urlando contro il cielo”.

Prima di annunciare i vincitori della serata - l’unica senza classifica - Claudio Baglioni ha ricordato le vittime del crollo del ponte Morandi con queste parole: “La Liguria, se la guardate sulla carta geografica, ha una forma. È lunga, sottile, ricurva. È la forma di un ponte. Il 14 agosto, alle 11 e 36 del mattino, la Liguria si è spezzata. Da oggi, quella ferita comincia a rimarginarsi. Proprio questa mattina, a Genova, è cominciata la demolizione di quello che resta del ponte Morandi. E dunque, questa mattina, è anche cominciata simbolicamente la costruzione del nuovo ponte. Una fine e un inizio che si incontrano nello stesso giorno. La morte e la vita, la memoria delle 43 vittime e l’idea di un futuro migliore unite nella stessa immagine. Come lo yin e lo yang. Un abbraccio a tutta la Liguria, dal Levante al Ponente. Dal passato al futuro. Dal lutto alla rinascita”.

Entrando nel dettaglio della gara, queste sono le pagelle delle esibizioni:

Federica Carta e Shade con Cristina D’Avena – “Senza farlo apposta” è diventata la sigla di un cartone animato.

Motta e Nada – è stata un’esibizione più intensa, sicuramente, e sarebbe bello ci fosse una versione in studio.

Irama e Noemi – la voce di noemi sul ritornello si è persa tra il coro gospel e l’orchestra, ma gli acuti sul finale hanno dato alla canzone un po’ di quel pathos che Irama cerca di trasmettere con scarso successo.

Patty Pravo, Briga e Giovanni Caccamo – Forse il duetto più debole della serata, tralasciando l’entrata in scena (forse volutamente) stentata di Patty Pravo.

Negrita con Enrico Ruggeri – l’aggiunta di Ruggeri non ha dato nulla di più alla canzone.

Il Volo – Bello l’assolo iniziale del violinista, poi basta.

Arisa con Tony Hadley e i Kataklò – esibizione molto divertente, sia per l’entusiasmo di Arisa e le coreografie del corpo di ballo, sia per la pronuncia di Hadley su “misssentoubeney”.

Mahmood con Guè Pequeno – “Soldi” funziona bene cantata solo da Mahmood, comunque duetto niente male.

Ghemon con Diodato e Calibro 35– Rose Viola in questa versione è molto meglio e si spera esca una versione in studio.

Francesco Renga con Bungaro e Eleonora Abbagnato – Renga ha scelto un cantante con la sua stessa voce, per cui è come se non avesse duettato con nessuno.

Ultimo e Fabrizio Moro – come sopra.

Neri Marcorè con Nek – Duetto inspiegabile e assortimento mal riuscito.

Boomdabash con Rocco Hunt – non c’è stata un’aggiunta degna di nota al pezzo, che resta una piacevole canzonetta da spiaggia.

Brunori Sas con gli Zen Circus - è bello che Brunori sia salito sul palco dell’Ariston, ma in generale non ha dato niente in più al pezzo.

Beppe Fiorello e Paola Turci – Fiorello rapper no.

Ex-Otago con Jack Savoretti – Savoretti sa parlare italiano, ma hanno voluto aggiungere un tocco d’internazionalità. Duetto abbastanza fiacco, ma almeno per la prima volta Carucci non ha abbracciato un’altra donna dopo aver cantato il brano ispirato alla storia con la compagna

Enrico Nigiotti con Paolo Jannacci e Massimo Ottoni – più commovente delle serate precedenti.

Loredana Bertè e Irene Grandi – molto azzeccato il duetto, e meritava la standing ovation finale.

Silvestri Agnelli Rancore – secondo miglior duetto della serata.

Einar Sergio Sylvestre Biondo – il fatto che si siano esibiti dopo Silvestri, ha reso ancora più difficile apprezzare un duetto già di per sé mal riuscito.

Simone Cristicchi e Ermal Meta – l’intensità nell’interpretazione c’è, purtroppo però personalmente manca nella canzone.

Livio Cori e Nino D’Angelo con i Sottotono – gradevole momento nostalgico anni ’90.

Dulcis in fundo, Achille Lauro e Morgan – miglior duetto della serata a mani basse, merita di entrare nella storia di Sanremo (senza esagerare).

Adesso non ci resta che attendere la proclamazione del vincitore di questa 69esima edizione. Per quanto mi riguarda, sul podio dovrebbero esserci Mahmood, Daniele Silvestri e Achille Lauro, ma è molto probabile che il pubblico premi Irama, Simone Cristicchi e Ultimo. Lo scopriremo tra poche ore.