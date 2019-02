Sanremo 2019: Mahmood con Soldi vince la 69esima edizione del Festival

Dopo aver fatto battere le mani a tempo sul ritornello al pubblico, alla sala stampa e all'Orchestra per una settimana intera, Mahmood è stato proclamato vincitore della 69esima edizione del Festival di Sanremo. Il cantante, vincitore di Sanremo Giovani insieme ad Einar, ha battuto Il Volo e Ultimo, rispettivamente classificatisi al terzo e secondo posto.

Questa la classifica completa:

01. Mahmood

02. Ultimo

03. Il Volo

04. Loredana Berté

05. Simone Cristicchi

06. Daniele Silvestri

07. Irama

08. Arisa

09. Achille Lauro

10. Enrico Nigiotti

11. Boomdabash

12. Ghemon

13. Ex-Otago

14. Motta

15. Francesco Renga

16. Paola Turci

17. The Zen Circus

18. Federica Carta e Shade

19. Nek

20. Negrita

21. Patty Pravo con Briga

22. Anna Tatangelo

23. Einar

24. Nino D'Angelo e Livio Cori

Daniele Silvestri ha invece vinto il Premio della Critica "Mia Martini", il Premio della Sala Stampa "Lucio Dalla" (con 78 voti complessivi) e il Premio Sergio Bardotti assegnato dalla Giuria d'Onore.78 voti complessivi, superando di poco Loredana Bertè, che ha ottenuto 42 voti complessivi, e Simone Cristicchi, con 63 preferenze. Cristicchi, infine, ha vinto il premio per la migliore interpretazione "Sergio Endrigo" (con 85 voti) e il Premio "Giancarlo Bigazzi" per la miglior composizione musicale. Il Premio TIMmusic (assegnato alla canzone più ascoltata sull'app musicale) è andato a Ultimo per "I Tuoi Particolari".