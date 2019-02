Sanremo 2019: intervista a Federico Mecozzi, il più giovane direttore d’orchestra del Festival

Purtroppo quest’anno al Festival di Sanremo non ci sono Beppe Vessicchio e il suo onnipresente sorriso serafico, però in compenso tra i direttori scelti dai 24 Big in gara c’è un giovanissimo musicista, di nome Federico Mecozzi, alla sua prima volta al Teatro Ariston. Il polistrumentista e collaboratore di lungo corso di Ludovico Einaudi, che ha da poco pubblicato l’album “Awakening”, è stato scelto da Enrico Nigiotti per l’esecuzione del brano “Nonno Hollywood”. Durante i giorni frenetici della kermesse, abbiamo avuto modo di fargli un paio di domande.

Innanzitutto, come stai e come sta andando?

Sta andando molto bene, è un’esperienza unica per me, del tutto nuova e molto emozionante. Penso che le performance siano andate molto bene e che Enrico sia stato bravissimo, io sono stato molto soddisfatto del lavoro. Chiaramente un po’ di emozione c’era, però poi ci siamo lasciati tutti trasportare dalla musica, che è un po’ il senso di tutto. Mi sento molto bene quindi.

Quando hai diretto un’orchestra per la prima volta?

Io ho studiato direzione da quando avevo circa 14 anni, per cui ho affrontato proprio lo studio in maniera accademica, esercitandomi con l’orchestra del Conservatorio di Rimini, nel quale nel frattempo studiavo violino, in cui mi sono diplomato. Sono partito da una base classica, che credo sia indispensabile per fare un’attività del genere, però poi mi è sempre piaciuto coltivarla e praticarla in contesti più distanti dal mondo musicale prettamente classico e accademico. Non mi sento un direttore classico, così come non mi sento propriamente un violinista classico, mi è sempre piaciuto contaminarmi e approcciarmi a generi musicali diversi, tra cui anche il pop, come è Sanremo.

Qual è la differenza maggiore tra la direzione di un concerto di musica classica e la direzione dell’orchestra di Sanremo?

Forse che a Sanremo, paradossalmente, ci vuole meno concentrazione e più trasporto emotivo. Bisogna riuscire a suggerire tutto e a dare tutto in un unico brano, e soprattutto che nel mio ruolo, che è quello di tenere insieme e in armonia un’Orchestra, hai meno tempo per esprimerti. Quindi, bisogna dare il massimo e questo massimo secondo me lo si raggiunge lasciandosi molto andare, come deve essere per la musica cosiddetta leggera. C’è bisogno di immediatezza e di pochi calcoli. Poi comunque è tutto molto facile, perché l’Orchestra è composta da professionisti.

E come vi siete conosciuti con Enrico Nigiotti?

In realtà ci siamo conosciuti proprio per questa collaborazione, neanche un mese fa. Mi ha contattato per chiedermi di lavorare all’arrangiamento orchestrale del brano e quindi anche di salire sul palco come direttore. Ovviamente è stata una proposta che non ho potuto rifiutare, anche per la stima che ho nei suoi confronti. Lo conoscevo già da lontano e quando l’ho conosciuto di persona la stima è aumentata anche dal punto di vista umano, perché è un ragazzo d’oro, coi piedi per terra e un musicista sensibilissimo, oltre che un autore bravissimo.

Come hai lavorato all’arrangiamento?

In realtà senza un metodo preciso. Chiaramente ho ascoltato il pezzo tante volte, ho cominciato ad immaginarmi dei movimenti, di archi principalmente. Poi sono andato in studio, ho cominciato a registrare delle cose, usando anche dei campioni per capire l’effetto che potevo ottenere, e ho aggiunto della “verità” suonando sopra un po’ come fosse l’orchestra. Alla fine l’idea iniziale che mi ero immaginato mi sembrava funzionasse, per cui ho proseguito in quella direzione e sono stato molto contento del risultato.

Cosa ne pensi della nuova posizione dell’orchestra sul palco?

Trovo che scenicamente sia bella, ma forse poco funzionale per il direttore, perché non sono totalmente in contatto con tutti. Soprattutto la parte archi è abbastanza lontana da dove si posiziona chi dirige. Però al di là di questo, con le prove ci si abitua. Non so cosa ne pensino i musicisti.

Ora che li abbiamo sentiti tutti, secondo te quali sono i brani migliori di questo Sanremo, tralasciando per un momento “Nonno Hollywood”?

Che comunque trovo sia un pezzo di intensità unica... A parte Enrico, mi è piaciuto molto Silvestri. Mi è arrivato subito, già dalla prima volta che ho sentito le prove, devo dire che mi ha proprio emozionato. Però anche tutta la nuova scena giovanile mi ha colpito in maniera molto positiva. Io poi da musicista sono molto aperto alle novità. Secondo me, in generale è un festival con tanto spazio per i giovani, per cui mi sembra che la media qualitativa sia molto alta.

Ultima domanda: aspiri a diventare il nuovo Beppe Vessicchio?

È impossibile, se non facendosi crescere la barba (ride).

Oppure diventando onnipresente al Festival.

Ah no, non lo aspiro da quel punto di vista, no. È un’esperienza bellissima e se ricapiterà lo farò volentieri, ma l’attività di direttore vorrei che rimanesse collaterale, perché principalmente a me piace suonare. Sono felicissimo che mi sia stato affidato questo ruolo, però non vorrei limitare il tempo che dedico al mio strumento, che è qualcosa che sento al 100%.

Qui l’ascolto di “Awakening”: