Sanremo 2019: i migliori meme e le gaffe della prima serata del Festival

Come ogni edizione che si rispetti, sono i commenti e le considerazioni del pubblico a intrattenere più dello spettacolo in sé e ovviamente nella prima serata del Festival di Sanremo 2019, i social ne sono stati sommersi. Dalla gaffe di Claudio Bisio che ha salutato con la mano Andrea Bocelli, passando per la mise di Loredana Berté e il momento di silenzio pre-esibizione di Patty Pravo e Briga, per arrivare al solito Baglioni show e alla mancanza di Vessicchio, ripercorriamo attraverso i migliori tweet e meme la prima serata della 69esima edizione.

Sono già comparsi quelli che non guarderanno mai #Sanremo2019 mentre guardano il #festivaldisanremo2019 ? — Gabriele (@GabryMonto) 5 febbraio 2019

La sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo che inizia con una canzone di Baglioni#Sanremo2019 pic.twitter.com/itjqpGPucL — mari (@amaricord) 5 febbraio 2019

“Voglio andar via” prima ancora che inizi il Festival non è un bellissimo segnale però...#Sanremo2019 — Matte051 (@matte051) 5 febbraio 2019

In bocca al lupo al nuovo membro del club delle giacche spensierate Claudio Bisio e alla talentuosissima @VirgiRaffaele . #Sanremo2019 — alessandro cattelan (@alecattelan) 5 febbraio 2019

Superare le perle dell’anno scorso sarà difficile ma io credo in te Claudio #sanremo2019 pic.twitter.com/kvw69D3Wpa — Davide (@HuertDeAuteuil) 5 febbraio 2019

Inizia così Sanremo:



Dirige Claudio Baglioni

Canta Claudio Baglioni

Da un’idea di Claudio Baglioni

Con il supporto di Claudio Baglioni

Grazie a Claudio Baglioni #Sanremo2019 — Martola_ (@Martola__) 5 febbraio 2019

Piero de Il Volo è fidanzato con la figlia di Massimiliano Allegri che é fidanzato con Ambra Angiolini che era sposata con Renga che al mercato mio padre comprò! #rodriguezlevateve #festivaldisanremo2019 #Sanremo2019 — Alice91♌ (@alicejuvelove) 5 febbraio 2019

Loredana Bertè si è portata la borsetta sul palco perchè nelle quinte ciulano la roba? #festivaldisanremo2019 — Lollo Goodman (@Clumyer) 5 febbraio 2019

Bisio saluta Bocelli come se potesse vederlo. Il mio #Sanremo2019 si conclude qui pic.twitter.com/XRxM4AJeEo — emanuele del greco (@Emanueledg) 5 febbraio 2019

Bocelli Junior canta l'inno nazionale dei cittadini di twitter: Follow Me.#Sanremo2019 — La Vanda Gastrica (@Lara18723730) 5 febbraio 2019

Quando la domenica ti chiedono se vuoi uscire...



- Io...



CHE COSA VUOI DA MEEEE

CHE COSA VUOI DA MEEEE

COSA TI ASPETTI TU

DA MEEEEEEE?#SANREMO2019 pic.twitter.com/BkJIOQ0uW9 — Caraitalia (@R836i) 5 febbraio 2019

Uscite immeditamente :

Favino

Vessicchio

e Marlena che deve tornare a casa

#festivaldisanremo2019 #Sanremo2019 — aribaus (@aribaus) 5 febbraio 2019

Rami Malek non si ferma più: interpretato anche Pierfrancesco Favino. #Sanremo2019 pic.twitter.com/3TYLadXqKa — Gabriele Rossetto (@gabrirossetto) 5 febbraio 2019

E pure quest'anno ci hai fatto emozionare con la tua dolcezza...grazie #Motta #sanremo2019 firmato Gino Bauli pic.twitter.com/rMkNX0DnDl — Edoardo Nicoletti (@ZEROnikko) 5 febbraio 2019

AAA Cercasi cocaina per rimanere sveglio per tutto #Sanremo2019 pic.twitter.com/SnHgrxNPeq — Qualcuno Rossi (@QualcunoRossi) 5 febbraio 2019

10 autori per fargli cantare Ci sono due coccodrilli e Nella vecchia fattoria alla prima serata #Sanremo2019 — cerquami (@cerquami) 5 febbraio 2019

quando sono le 22.53 e siamo solo all’undicesimo cantante