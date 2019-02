Sanremo 2019: dov'è Vessicchio? Con i The Jackal, a fare una rapina

C'è stata musica, non sono mancate le gaffe e Claudio Baglioni si è ritagliato il suo spazio karaoke. Tutto nella norma, se non fosse che in questo Festival di Sanremo 2019 non c'è la persona più importante: Beppe Vessicchio. Che fine ha fatto il Maestro, si sono chiesti in molti sui social? La risposta è arrivata dai The Jackal, che in un video in cui suggeriscono 10 modi per non vedere il Festival di Sanremo, sono andati a fare una rapina con Vessicchio mascherato da Vessicchio.

Speriamo comunque che anche quest'anno il collettivo napoletano ci dia un'altra parola da aspettare dopo "termostato" e "gnigni".

