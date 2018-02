Sanremo 2018: riassunto della seconda serata del Festival

La prima serata zoppicante del Festival di Sanremo 2018 è sicuramente servita a definire i rispettivi ruoli dei tre conduttori, a giudicare da come si è svolta la seconda serata della 68esima edizione della kermesse. La Hunziker e Favino hanno preso le redini della conduzione, mentre Baglioni si è riservato uno spazio rassicurante, tra le sue canzoni e gli omaggi ai grandi artisti italiani. La serata è iniziata con un trio inedito di Michelle Hunziker, Claudio Baglioni e un cinguettante Pierfrancesco Favino sulle note della colonna sonora di Biancaneve in una performance grottesca ma abbastanza divertente, seguita dalle prime quattro esibizioni delle Nuove Proposte: Lorenzo Baglioni, Giulia Casieri, Alice Caioli e Mirkoeilcane.

In questa categoria la vittoria, per quanto mi riguarda, spetterebbe di diritto proprio a Mirkoeilcane, che ha presentato a Sanremo una Canzone con la C maiuscola, un pugno allo stomaco che il pubblico italiano avrebbe dovuto ascoltare dalla prima all’ultima parola, e invece, a giudicare dalla classifica demoscopica, si è fermato al fatto che non stesse effettivamente cantando e lo ha votato meno di tutti gli altri, mandando prima in classifica Alice Caioli, la cui canzone, musicalmente parlando, sembra un rimescolamento di brani già sentiti mille volte. Una decisione che in Sala Stampa è stata presa con enorme disappunto, ma non è ancora detta l’ultima parola.

Passando alla gara dei Big, ad un secondo ascolto le migliori canzoni, per chi scrive, restano “Almeno Pensami” di Ron, “Imparare ad amarsi” di Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico e “Adesso” di Roy Paci e Diodato. Tutto il resto, come diceva qualcuno, è noia. Come l’esibizione de Il Volo, persino doppia. Il trio di lirici ha cantato una cover di “Nessun Dorma” ed un omaggio a Sergio Endrigo insieme a Claudio Baglioni, finendo per risultare un po’ come una brutta copia di Pavarotti & Friends. Oltre a loro, tra gli ospiti c'è stato anche Pippo Baudo, accolto da scroscianti applausi e standing ovation, che ha ripercorso di fronte a un pulpito la storia del Festival di Sanremo, ricordando in particolare di quando ha cacciato via dal Festival Louis Armstrong, lo stesso anno in cui vinse “Canzone per te” di Endrigo, o di quando contribuì alla scoperta di Giorgia ed Eros Ramazzotti.

Il suo intervento, però, è risultato eccessivamente autocelebrativo e prolisso, tanto che qualcuno lo ha ribattezzato “il pippone di Pippo”. Entrata a tradimento, poi, per Biagio Antonacci, che ha cantato il suo nuovo singolo, prima di esibirsi in duetto con Baglioni su uno dei suoi più grandi successi: “Mille Giorni di Te e di Me”, un’irresistibile canzone da cantare a squarciagola insieme a loro, come abbiamo fatto in sala stampa e come avrà fatto anche il pubblico da casa. Più che a cantare, abbiamo ridacchiato, invece, ascoltando Sting nel suo omaggio alla lingua italiana, in cui assomigliava più a un arabo che ad un inglese.

Facciamo finta che non ci sia stato il duetto con Shaggy senza un “mistalobaba” o l’intervento di Franca Leosini, che semplicemente ha disturbato un karaoke di gruppo su “Piccolo Grande Amore”, ed elogiamo invece l’esilarante sketch di Pierfrancesco Favino, che è passato da un inedito di Federico Garcia Lorca a Despacito con un rap sul “5 maggio” di Manzoni, ballando insieme alla Hunziker e a Baglioni (!).

Tutto sommato, una serata gradevole, con pochi punti morti e finalmente il giusto equilibrio tra musica, interventi dei presentatori e degli ospiti. Ad eccezione de Il Volo.