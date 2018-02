Sanremo 2018: resoconto della quarta serata del Festival

Mi chiedo se Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino non abbiano scelto di cantare “Heidi” all’inizio della quarta serata del Festival di Sanremo 2018 perché, cantandoci la frase “le caprette ti fanno ciao”, volevano dirci in realtà che non avremmo potuto contare né pecore né capre fino a tarda notte, considerando che il tutto si è concluso all’una inoltrata. La serata più lunga di tutta la 68esima edizione è stata meno Baglionicentrica, tanto che in molti si sono preoccupati non vedendolo così spesso sul palco. Sarebbe stato meglio non vedere né lui né Piero Pelù nell’omaggio a Lucio Battisti, che più che un omaggio sembrava un modo per fare rigirare il compianto cantautore nella tomba con un arrangiamento alla AC/DC sulla splendida “Il Tempo di Morire”, ingiustamente martoriata. Per fortuna, sulle sue canzoni, Baglioni resta sempre il miglior cantastorie e al fianco di Gianna Nannini sulle note di “Amore Bello” è stato quasi commovente. Ma partiamo dall’inizio.

Alle 20.45 in punto è iniziata la gara dei Giovani, ma i nomi dei primi tre classificati sono stati annunciati tre ore dopo: Ultimo ha vinto la categoria delle Nuove Proposte di questa 68esima edizione, seguito da Mirkoeilcane, che meritatamente ha ricevuto almeno il Premio della Critica “Mia Martini”, e da Mudimbi, mentre Alice Caioli è stata premiata da quarantuno giornalisti della Sala Stampa Lucio Dalla. Ci tengo a precisare che, per quanto mi riguarda, questi quarantuno giornalisti meriterebbero l’esilio. Il momento più atteso della settimana, quello dei duetti, ci ha fatto capire che una voce fenomenale purtroppo non è sufficiente a migliorare una canzone insipida.

La canzone de Le Vibrazioni, per esempio, non ha funzionato neanche con la potenza vocale di Skin, stesso discorso per Nina Zilli, la cui “Senza Appartenere”, persino con il dolce tocco di Sergio Cammariere al pianoforte è rimasta povera di contenuto. Invece, la precisione di Annalisa insieme alla voce profonda di Michele Bravi sulla gradevole canzone pop “Il mondo prima di te” sono state davvero una bella sorpresa da vedere ed ascoltare, mentre Lo Stato Sociale è stato ancora più divertente e irresistibile con il contributo di Paolo Rossi e delle giovani voci del Piccolo Coro dell’Antoniano, per il quale è stata giustamente censurata la frase “nessuno che rompe i coglioni”, sostituita con “nessuno che buca i palloni”. Splendida, toccante ed ammaliante la performance di Ron insieme ad Alice, la cui eleganza resta uno dei punti fermi della storia della canzone italiana. Ben riuscita anche “La Leggenda di Cristalda e Pizzomunno” di Max Gazzè con accompagnamento di batteria, suonata da Roberto Gatto, e pianoforte, affidato a Rita Marcotulli. Rinvigorente e nostalgica, infine, l’esibizione di Elio e le Storie Tese ad un orario da UnoMattina (le 01.10), insieme ai Neri Per Caso. I restanti duetti, da Ermal Meta e Fabrizio Moro con Simone Cristicchi fino a Red Canzian con Marco Masini, sono stati esattamente come ce li si aspettava, nulla di più, nulla di meno, mentre il contributo di Tullio De Piscopo ed Enrico Nigiotti sulla canzone dei The Kolors è apparso quasi nullo.

Le cose più belle di questa quarta serata, quindi? Oltre ai duetti sopracitati e alla performance di Baglioni e Gianna Nannini, direi scoprire l’ennesimo talento di Pierfrancesco Favino, che ha suonato persino il sax, e come si dice qui a Roma o come direbbe anche Luca Barbarossa, per restare in tema festivàl: ma che je voi dì?! A parte “gnigni”, intendo.