Sanremo 2018: resoconto della prima serata del Festival

È iniziato ieri sera il Festival di Sanremo 2018, con una serata d’apertura zoppicante e una certa indecisione su chi, tra Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, debba condurre. La serata si è aperta con un’idea buona sfruttata malissimo: una sigla scritta da Baglioni e cantata da tutti i 20 Big della 68esima edizione, che avrebbe dovuto dare uno slancio energico e invece è risultata molto triste. Allo slancio energico per fortuna ci ha pensato Fiorello, l’apripista della prima serata dal Teatro Ariston, che si è prima trovato a dover affrontare l’improvvisata di un uomo imbucatosi sul palco eludendo la sicurezza, per poi iniziare a lanciare battute, aneddoti esilaranti (“Per convincermi a venire, Baglioni mi ha scritto su Whatsapp: "sono stato eletto sagrestano del tempio della musica". Ora, già con questa frase, si capisce che gli hanno tolto l'8 per mille”) e imitazioni delle gare vocali tra Gianni Morandi e Claudio Baglioni, prima di ritornare sul palco per cantare insieme a Baglioni un suo grande successo, “E Tu..”, giustamente dedicato ad Antonio Ricci, che lo ama tanto...

Claudio Baglioni, appena salito sul palco, ha deciso che fosse il caso di spiegare cos’è una canzone, utilizzando una serie di frasi piuttosto stucchevoli (“Le canzoni sono un po’ come coriandoli dal paradiso, sono piccole cose [...] un pugno di riso, di note, di frasi che, cucite insieme da un filo di voce, riescono a dare emozione e a entrarci dentro, a volte travolgono, a volte commuovono...”), e ricordandoci in pochissimo tempo che pur essendo un grandissimo musicista, non è un presentatore. Come è anche il caso di Pierfrancesco Favino, che pur avendo avuto occasione di dimostrare il suo talento e la sua simpatia facendo un medley delle più belle canzoni del Festival, su quel palco non riesce a prendersi lo spazio adeguato e risulta più che altro un’ombra di Michelle Hunziker, da lui giustamente presentata come “la svizzera di cui ha bisogno la televisione per rispettare i tempi”.

Ma passando alle canzoni in gara: le migliori in assoluto, per quanto mi riguarda, sono state “Almeno Pensami”, la canzone inedita firmata da Lucio Dalla e affidata a Ron da Claudio Baglioni; “Adesso”, il brano collaborativo di Roy Paci e Diodato e “Imparare ad amarsi” di Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico. Bello anche il brano di Max Gazzè, “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno”, ma purtroppo non adatto al Festival, come anche quello di Mario Biondi e dei Decibel, che armonicamente parlando sono i più interessanti e originali. Interpretazione mediocre per Lo Stato Sociale, che però ha inserito nell’esibizione una trovata geniale: una signora snodatissima di oltre 70 anni, forse l’erede della scimmia di Gabbani, che li potrebbe portare alla vittoria.

Il debutto in italiano dei The Kolors con “Frida” risulta gradevole e sicuramente radiofonico, ma poco convincente, soprattutto nello special orchestrale non molto in linea con il resto del brano, mentre l’inno contro il terrorismo di Ermal Meta e Fabrizio Moro, nonostante il nobile intento, non li vede bene assortiti e neanche troppo energici nella resa della canzone. Giunge anche la notizia, dalle pagine di AltroSpettacolo, che i due cantanti, insieme all’autore Andrea Febo, avrebbero “riciclato” una canzone presentata due anni fa da Ambra Calvani e Gabriele De Pascali a Sanremo Giovani, il cui audio fino a poco tempo fa era disponibile sul sito della Rai, ed ora è magicamente scomparso. Una decisione che potrebbe compromettere la loro partecipazione al Festival e trasformarsi in un’eliminazione senza eliminazione.

In attesa di sviluppo, torniamo alla prima serata del Festival: carine le canzoni di Luca Barbarossa e Annalisa, seppure diametralmente opposte tra di loro, ma secondo una prima impressione (quindi da rivedere) facilmente dimenticabili. Stesso probabile destino per le canzoni di Giovanni Caccamo,Enzo Avitabile e Peppe Servillo, Le Vibrazioni, Noemi, Nina Zilli, Renzo Rubino, Red Canzian, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli (anche se non possiamo dimenticarci che “ci sono giorni in cui mUAAAri”), e finale indegno per la carriera di Elio e le Storie Tese con “Arrivedorci”.

In sostanza, nulla di innovativo o fenomenale, tutto come sempre piuttosto piatto e con pochi guizzi di originalità e musicalità.

Un po’ lo stesso commento che si può fare per questa serata d’apertura, che ha visto anche la partecipazione di Gianni Morandi, per un omaggio a Luis Bacalov con Baglioni, prima di esibirsi su un brano tratto dal suo nuovo album insieme all’autore che lo ha firmato: Tommaso Paradiso, il frontman dei Thegiornalisti. Tutto molto evitabile, ma d’altronde è anche questo il Festival. Vedremo se le prossime serate saranno più piacevoli da osservare.

Seguite con noi tutte le ultime notizie su Sanremo.