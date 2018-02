Sanremo 2018: live-blogging della finale del Festival

Siamo arrivati alla finale, al momento in cui scopriremo chi è il vincitore del Festival di Sanremo 2018. Questa sera vedremo e riascolteremo di nuovo tutti e venti i Big della 68esima edizione, le cui performance saranno alternate dall'arrivo sul palco dell'Ariston di diversi ospiti, tra cui Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Max Pezzali, Nek e Renga e Antonella Clerici. Dato che è l'ultima serata, abbiamo deciso di commentare in diretta tutto quello che accade e quindi su questa pagina potete seguire il liveblogging del quinto atto di Sanremo 2018. Stiamo vicini!

Ore 20.45 - inizia puntuale l'ultima puntata del Festival di Sanremo 2018, purtroppo nuovamente con la sigla "Popopopopo" cantata da tutti e 20 Big. Una cosa un popopopopopopopo' inguardabile.

Claudio Baglioni sale sul palco dell'Ariston ricevendo un grande applauso da tutto il pubblico in sala e facendo un bilancio su questa 68esima edizione e ricordando il suo "farfallino, che ha fatto più scalpore della farfallina di Belen, anche se erano in posizioni diverse". Dopodiché ha presentato Ultimo sbagliando il titolo della canzone, "Il Ballo delle Incertezze", da lui ribattezzata "Il Ballo delle Apparenze".

Ore 20.50 - Piccolo errore nella performance di Ultimo, che entra fuori tempo, ma per fortuna si riprende subito, guardando male il batterista. Poverino.

Ore 20.53 - Mentre entrano in scena Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino (che ha rubato la giacca da cameriere indossata da Baglioni ieri sera), ricordiamo il farfallino di Baglioni. Je suis farfallino.

Milly Carlucci, interpellata, dichiara che "potrebbe dire parolacce e non sarebbe il caso". Siamo scandalizzati al pensiero di Milly Carlucci che dice parolacce. Corbezzole!

Ore 21.00 - Questa sera sembra tutto "meraviglioso!", per citare Michelle Hunziker. Ma inizia finalmente la gara vera e propria e si preparano ad entrare i 20 Big. Si dà il via al televoto alle 21.00 in punto. Ogni volta che Michelle Hunziker pronuncia le parole "Passame er sale", un camionista coatto de Roma muore.

Ore 21.01 - Luca Barbarossa inizia a cantare la sua "Passame er sale". Non so perché ma è l'unico romano che canta romano con una dizione troppo precisa. Comunque, la canzone è piacevole da ascoltare ed è un bel racconto di una storia d'amore vero.

Ore 21.05 - Sale sul palco Red Canzian, che con la sua "Ognuno ha il suo racconto" e i suoi "tuttururutturururuttù" continua senza sosta a scatenare la Sala Stampa. C'anzian, come dicono in molti. Allego diapositiva:

Ore 21.10 - Pierfrancesco Favino fa da assistente di volo per presentare gli Imagine Dr...scusate, i The Kolors. La loro canzone si conferma molto radiofonica e martellante, ma lo special orchestrale continua a sembrarmi un utilizzo sbagliato dell'orchestra. Ma per fortuna non è nel radio edit. Non credo rientreranno nel podio, ma effettivamente la loro canzone potrebbe essere adatta per l'Eurovision Song Contest.

Ore 21.16 - Pubblicità, è il momento di alzarsi, sgranchirsi le gambe e scaldare la voce per prepararsi all'arrivo di Laurona.

Ore 21.21 - Laura Pausini entra in scena stringendo la mano a Claudio Baglioni. E salta il collegamento dalla Rai! Laura Pausini presenta il suo nuovo disco con "Non è detto". E non è detto che riesca a cantarla bene, considerando che ha ancora qualche strascico dalla laringite. L'indifferenza più totale qui in Sala Stampa, mentre Laura Pausini dà tutta se stessa sul palco.

Ore 21.26 - È arrivato il momento del duetto con Baglioni, ma prima Fiorello si inserisce in collegamento telefonico! Ci vuole fare solo un saluto, ma ci piacerebbe che fosse anche lui sul palco insieme a loro. Fiorello fa lo scaldapubblico a distanza e mette in mezzo Andrea Scanzi: "avendo Allevi davanti, cosa hai visto del Festival?".

Ore 21.32 - "Pare che la Rai abbia già contattato una coppia: il Papa e Melania Trump", conclude il comico, prima di imitare Gabriele Muccino e presentare "Avrai", cantata da Baglioni e Pausini. E ora scusate, ma scatta il karaoke. AVRAI, AVRAI IL TUO TEMPO PER ANDAR LONTAAAANOOOH! Ma dove sarebbero questi strascichi della laringite, Laura? Forse non li sentiamo perché stiamo cantando tuttIEAVRAI AVRAI AVRAAAI!

Ore 21.36 - Finisce il primo duetto di Baglioni per stasera. Ma tranquilli, tornerà. Il cantautore ringrazia il figlio Giovanni, in platea, a cui è dedicata la canzone appena eseguita. È il momento di continuare con i Big.... anzi no, Laura Pausini ne canta un'altra. MA LA RAI LA BOICOTTA E RISALTA IL COLLEGAMENTO! Per fortuna sappiamo a che punto si è arrivati di "Come se non fosse stato mai amore" perché qui cantano tutti, nonostante il nero sullo schermo.

Ore 21.41 - Laura Pausini esce dall'Ariston per cantare insieme alla folla attorno al Red Carpet! Ripete "Mai, mai, mai, amore" e qualcuno forse sta pensando ad un mash-up con "Frida (mai, mai, mai)" dei The Kolors.

Ore 21.43 - Dato che non lo hanno ripetuto già mille volte, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, ribadiscono come si vota, giusto per perdere altro tempo prima di tornare alla gara dei Big.

Ore 21.44 - La serata ha finalmente un senso: c'è Peppe Vessicchio con gli Elii, ancora con i Neri Per Caso, udite udite! Insieme a loro, "Arrivedorci" ha finalmente un senso.

Ore 21.47 - Ci dice Arrivedorci anche Mangoni, vestito da Super Giovane! Un saluto migliore di questo, con Mangoni che si muove leggiadro tra le file della platea e gli Elii vestiti come nelle loro immagini promozionali, non poteva esserci. Grazie Elii, arrivedorci.

Ore 21.49 - Un'altra divertentissssssima gag sugli occhiali per Baglioni, mentre viene presentato Ron. PEPPE VESSICCHIO RESTA CON NOI! E a Ron non è stato portato il microfono, bene così.

Ore 21.52 - "Almeno Pensami" è una canzone dolcissima nella sua essenzialità e fa sentire ad ogni ascolto sempre di più la mancanza di Dalla. Impossibile smettere di pensare a lui. "Come si fa a tenere un cuore, se ho le mani sempre sporche di carbone".

Ore 21.56 - Mentre va in onda la pubblicità, ci comunicano che potremo fare anche noi della Sala Stampa Lucio Dalla le domande ai tre del podio del Festival di Sanremo durante la conferenza che si terrà subito dopo la trasmissione dell'ultima serata. Intanto, su Facebook, qualcuno aspetta con ansia l'arrivo del cuaaare di Facchinetti:

Ore 22.01 - sul palco dell'Ariston sono arrivati degli operai. Ah no, sono i ragazzi di Sanremo Young che cantano "Penso Positivo" di Jovanotti.

Ore 22.04 - Arriva Antonella Clerici vestita da meringa e ci fa ridere molto (momento sarcasmo) mentre dice ai ragazzi di Sanremo Young che hanno sbagliato momento e che per cambiare scenografia devono aspettare venerdì prossimo. La Clerici annuncia, però, che venerdì insieme a lei ci sarà Richard Gere.

Ore 22.06 - Ma mi ricordate come si vota? Noi sì, ma a quanto pare c'è bisogno di ripeterlo per la milionesima volta.

Ore 22.08 - Sale sul palco Max Gazzè per cantare per l'ultima volta all'Ariston la sua toccante "La Leggenda di Cristalda e Pizzomunno". È una canzone da riascoltare più volte e da metabolizzare, ma la storia che racconta resta una delle più romantiche mai scritte.

Ore 22.13 - Sale sul palco Annalisa per cantare "Il Mondo Prima di Te". È una bella canzone pop e lei la canta con una padronanza invidiabile. Potrebbe anche sorprenderci e arrivare sul podio. Anche questa non sfigurerebbe, dopo tutto, all'Eurovision Song Contest. Vorrei solo dire al regista che questi cambi di inquadratura in stile attacco epilettico non sono belli da vedere, grazie.

Ore 22.17 - Michelle Hunziker presenta l'ennesima orrenda pubblicità della Tim con la voce di Mina. Intanto, su Twitter:

Ore 22.20 - Michelle Hunziker ribadisce ancora come si televota. Non è difficile, ci si può arrivare.

Ore 22.21 - Altro divertentisssssimo sketch con Claudio Baglioni che finge di essere un imitatore di se stesso seduto in platea.

Ore 22.23 - Sale sul palco Renzo Rubino con i capelli all'indietro, vestito in smoking e impostatissimo per cantare la sua "Custodire". La sua voce, ad ogni esibizione, sembra ancora più costruita della volta precedente. Però qui in Sala Stampa cantano con lui. Che sia papabile per la vittoria? Sul palco con lui, i suoi nonni che ballano un lento.

Ore 22.27 - Pubblicità, dopo la quale saliranno sul palco dell'Ariston i Decibel.

Ore 22.33 - È il momento di riascoltare "Lettera Dal Duca", un'altra splendida canzone, che sicuramente David Bowie apprezzerebbe. Purtroppo, però, l'arrangiamento è troppo complesso per l'Ariston. Alla chitarra, ricordo, non c'è Baglioni con gli occhiali. È il sosia, Flavio Muzio.

Ore 22.37 - Sergio Assisi e Melissa Greta Marchetto del PrimaFestival presentano Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico. Questa canzone è quasi al livello di "Almeno Pensami" di Ron e Bungaro e la Vanoni sembrano sempre più in sintonia ad ogni nuova esibizione. La Vanoni, però, prende una stecca allucinante sul finale, che rovina un po' la magia. Non sembra riuscire a reggersi in piedi, quindi forse ha bevuto un po' troppo prima di esibirsi.

Ore 22.44 - Ma ricordiamo ancora i codici, che potremmo aver contratto l'Alzheimer nel frattempo!

Ore 22.45 - A due ore dall'inizio, è il momento di Giovanni Caccamo. Per presentarlo, la Hunziker smaschera Pierfrancesco Favino chiamandolo col suo vero nome: Fru. La canzone di Caccamo, in tutto ciò, ha un testo ricco di frasi prolisse e scontate. Giorni fa mi hanno fatto notare che potrebbe essere un plagio di "Portami via con te" di Latte e i suoi Derivati . Però va bene, può restare in gara dato che ha ripreso meno del 30%.

Ore 22.50 - Pubblicità.

Ore 22.54 - È il momento della nostra vecchietta preferita con Lo Stato Sociale! Questa è papabilissima per la vittoria.

In Sala Stampa non ci si tiene più:

Ore 23.02 - Michelle Hunziker ci rivela i suoi momenti migliori di questo Festival, mostrandoci l'unica foto in cui Favino è venuto male. Vediamo anche qualche momento delle prove del Festival. Questo, devo dire che è un bel momento.

Ore 23.06 - Ora si canta col CUAAAARE insieme a Roby Facchinetti e Riccardo Fogli! Anche questa un plagio, ma stavolta di una canzone di Chiesa. Mi suggeriscono "Tu sei la mia vita, altro io non ho"... forse faranno un mash-up?

Ore 23.12 - Arrivano Diodato e Roy Paci. La Hunziker non ha ancora capito che a cantare è solo Diodato. Ma ormai è troppo tardi, quindi lasciamo stare e ascoltiamo semplicemente una delle migliori canzoni di questo Festival.

Ore 23.17 - Pubblicità. Pronti per la Mannoia e il ritorno di Baglioni?

Ore 23.22 - Pierfrancesco Favino recita un monologo imitando un accento africano. Si tratta dell'opera "La notte poco prima della foresta" di Bernard-Marie Koltès. Favino è bravissimo, entra perfettamente nel personaggio di un migrante che continua a cambiare Paese e a sentirsi straniero in qualsiasi posto vada.

Ore 23.26 - Mentre il magnetico Favino finisce il suo monologo, raccogliendo un meritatissimo applauso, Fiorella Mannoia arriva sul palco per cantare "Mio fratello che guardi il mondo" di Ivano Fossati. La raggiunge Claudio Baglioni. Un'esibizione da ricordare.

Ore 23.31 - Michelle Hunziker ritorna per presentare Nina Zilli, ricordando per l'ennesima volta come si vota. La canzone di Nina Zilli è l'ennesimo esempio di stucchevole femminismo.

Ore 23.37 - Sale sul palco Noemi, pronta per trattenere una serie di starnuti nel cantare la sua "Non smettere mai di cercarmi". EEEEEEEEEEEEH.

Ore 23.41 - Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino presentano i superfavoriti di questa edizione, Ermal Meta e Fabrizio Moro. Bah, continuo a non condividere l'entusiasmo.

Ore 23.46 - Breve messaggio della Hunziker e di Favino per ricordare la tragedia delle Foibe, prima di lanciare la pubblicità. Intanto, su Twitter caricano il monologo di Favino, per chi se lo fosse perso.

Ore 23.47 - Sullo schermo campeggia la scritta "Fine Prima Parte". Ed è subito sconforto.

Ore 23.51 - Michelle Hunziker ha cambiato abito e sembra essere pronta per un funerale glitterato. "Un abito per onorare la fine di Sanremo", dice. Lei e Favino poi presentano "la voce unica e coinvolgente di Mario Biondi. Un piccolo cambiamento in scaletta, ma noi siamo contenti, perché torna anche Beppe Vessicchio! Quella di Biondi è una canzone già sentita, sia nel testo che nell'arrangiamento swing. L'unica cosa bella è la sua voce inconfondibile.

Ore 23.58 - Favino ringrazia Manara per il suo apporto grafico agli omaggi per i grandi autori del passato. Dopodiché, salgono sul palco Le Vibrazioni

. L'unico commento possibile alla loro esibizione è questo tweet esilarante:

Ore 00.04 - Salgono sul palco Enzo Avitabile e Peppe Servillo. La loro canzone durerà il tempo di questo Festival, probabilmente.

Ore 00.07 - Pierfrancesco Favino dichiara lo stop al Televoto.

Ore 00.09 - Claudio Baglioni sale sul palco imbracciando una chitarra acustica. Ci risiamo! Questa volta il karaoke si fa su Strada facendo con Max Pezzali, Francesco Renga e Nek! In realtà, Max Pezzali: non pervenuto.

Ore 00.15 - La Hunziker fa un po' di promozione a The Voice, annunciando che Renga è uno dei giudici, dopodiché pubblicità!

Ore 00.22 - Si torna all'Ariston dal TG 60 Minuti con Pierfrancesco Favino ed Edoardo Leo. I due scherzano sulla commistione tra attori e presentatori, ipotizzando che Carlo Conti faccia Otello e Antonella Clerici venga scelta da Nanni Moretti per il suo nuovo film, mentre loro vengono ingaggiati per La Prova del Cuoco e Linea Verde.

Ore 00.27 - Li raggiunge sul palco Claudio Baglioni e i tre cantano insieme "Mi va di cantare" con il coro dei Discreti. Sketch carino, tutto sommato, molto discreto!

Ore 00.31 - È il momento della classifica dalla ventesima alla quarta posizione.

Ore 00.35 - Ecco la classifica:

Al ventesimo posto, Elio e le Storie Tese

Al diciannovesimo posto, Mario Biondi

Al diciottesimo posto, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli

Al diciassettesimo posto, Nina Zilli

Al sedicesimo, Decibel

Al quindicesimo, Red Canzian

Al quattordicesimo, Noemi

Al tredicesimo, Renzo Rubino

Al dodicesimo, Enzo Avitabile e Peppe Servillo

All'undicesimo, Le Vibrazioni

Al decimo, Giovanni Caccamo

Al nono, The Kolors

All'ottavo, Diodato e Roy Paci

Al settimo, Luca Barbarossa

Al sesto, Max Gazzè

Al quinto, Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico

Al quarto, Ron

I tre finalisti sono Annalisa con "Il mondo prima di te", Lo Stato Sociale con "Una vita in vacanza" ed Ermal Meta e Fabrizio Moro con "Non mi avete fatto niente"

Ore 00.38 - Si riapre il televoto per votare il vincitore. Intanto in Sala Stampa fanno "bu" a Meta e Moro, dopo averli votati e cantati. Ipocrisia portami via.

Ore 00.39 - È il momento di rimettersi a cantare. Baglioni specifica che avrebbe voluto fare tanti tributi, a Pino Daniele, Domenico Modugno, Mango e tanti altri. Ma ha scelto Enzo Jannacci. Arriva, a sorpresa, Sabrina Impacciatore. Piccolo problema con l'abito ingombrante della Impacciatore che cade rovinosamente sul palco dell'Ariston. E non è una gag, ma è comunque divertente.

Ore 00.43 - I quattro cantano insieme "La canzone intelligente" di Jannacci, facendo anche una piccola coreografia tutti insieme. Anche questo sketch è tutto sommato simpatico, in cui Baglioni ha modo di sfoggiare ulteriormente le sue ancora invidiabili capacità vocali.

Ore 00.48 - Pubblicità!

Ore 00.55 - Si ritorna in diretta dall'Ariston e Baglioni ringrazia tutti i tecnici e l'orchestra per questa 68esima edizione. Con una defiance che ricorda molto quella di Patty Pravo a Capodanno, Baglioni fa suonare all'orchestra l'opera composta da Geoff Wesley per questo Festival. Niente omaggio a Tenco e Gaber, purtroppo. Siamo fuori tempo massimo.

Ore 00.59 - Stop al televoto!

Viene conferito il Premio della Critica "Mia Martini", che va a Ron con "Almeno Pensami".

Viene conferito il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla a Lo Stato Sociale con "Una Vita In Vacanza"

Viene conferito il Premio Sergio Endrigo per la Migliore Interpretazione a Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico. La Vanoni non è molto presente a se stessa e chiede: "Il Premio di...?". Perfetto.

Ore 01.04 - Viene conferito il Premio Sergio Bardotti per il Miglior Testo dalla Giuria degli Esperti a Mirkoeilcane. Meritatissimo!

Ore 01.06 - Premio Giancarlo Bigazzi per la Miglior Composizione Musicale conferito dall'Orchestra di Sanremo a Max Gazzè. Anche questo, meritatissimo!

Ore 01.08 - Il Premio Tim Music viene consegnato al brano più ascoltato sull'app di Tim nella settimana della gara, cioè "Non mi avete fatto niente" di Ermal Meta e Fabrizio Moro

Ore 01.16 - Abbiamo i dati sui vincitori!

Sale sul palco il Sindaco di Sanremo per dare il Leone D'Oro al vincitore del Festival

Ore 01.17 - Il terzo classificato è Annalisa

Ore 01.18 - I vincitori del Festival di Sanremo 2018 sono Ermal Meta e Fabrizio Moro con "Non mi avete fatto niente". La loro è una vittoria prevista, nonostante le polemiche dei giorni scorsi. Che dire, quindi, si conclude ufficialmente l'edizione di Claudio Baglioni e con questo ci vediamo all'Eurovision Song Contest a maggio.