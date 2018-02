Sanremo 2018: i 10 Big che si esibiranno nella terza serata e le ultime quattro Nuove Proposte

Come vola il tempo quando ci si diverte, eh? Senza neanche accorgercene, siamo arrivati alla terza serata del Festival di Sanremo 2018. Questa sera riascolteremo dal palco dell'Ariston le altre dieci canzoni in gara alla 68esima edizione della kermesse e le ultime quattro Nuove Proposte. Tutte le esibizioni, come di consueto, saranno inframmezzate dalle performance degli ospiti.

Questa sera torneranno in gara anche Ermal Meta e Fabrizio Moro, che ieri sera sono stati sospesi e sostituiti da Renzo Rubino. La Rai ha fatto sapere che: "A seguito delle valutazioni tecniche effettuate, Rai ritiene che non si debba escludere dalla gara la canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro, in quanto conforme al requisito di novità previsto dal regolamento. [...] Le due canzoni, sebbene simili nel ritornello, hanno ritmo, durata e versi diversi".

Di seguito l'elenco dei Big della terza serata, in ordine di apparizione:

- Giovanni Caccamo

- Lo Stato Sociale

- Luca Barbarossa

- Enzo Avitabile e Peppe Servillo

- Max Gazzè

- Roby Facchinetti e Riccardo Fogli

- Ermal Meta e Fabrizio Moro

- Noemi

- The Kolors

- Mario Biondi

Questa, invece, la lista delle altre quattro Nuove Proposte, anch'esse in ordine di apparizione:

- Mudimbi

- Eva

- Ultimo

- Leonardo Monteiro

Seguite con noi tutte le ultime notizie su Sanremo.