Sanremo 2018: Fiorello ospite della prima serata del Festival

Si aggiunge un altro nome all'ormai ricca lista di ospiti del Festival di Sanremo 2018, che si terrà dal 6 al 10 febbraio. Si tratta di Rosario Fiorello, che ieri sera, durante la diretta de Il Rosario della Sera su Radio Deejay, ha chiamato il direttore artistico della 68esima edizione, Claudio Baglioni, per confermargli che ci sarebbe stato.

"Ti chiederai 'perché Rosario mi ha chiamato in diretta su Radio Deejay?'", ha detto al cantautore al telefono: "ti ricordi che mi hai mandato un messaggio in cui mi invitavi al Festival di Sanremo? Io ti ho risposto che sono un tipo ansioso, che non ce la faccio e quelle menate lì che faccio sempre io... in questi giorni però ci ho pensato e mi sono detto perché no? Voglio venire a Sanremo! Sai che faccio se vengo lì? Faccio lo scaldapubblico, su le mani, giù le mani! È la prima puntata? Io vengo lì, scaldo un po' l'ambiente e ti presento". "Veramente? Che notizia bella è questa!", ha risposto Baglioni: "Prendete le vivande migliori per il figliol prodigo, ci siano 20 anni di feste di continuo! Parlo con gli autori e ci vediamo il 6 febbraio".

Oltre a Fiorello, che vedremo quindi nel corso della prima serata, sono stati annunciati James Taylor e Sting con Shaggy e secondo l'Ansa sarebbero stati confermati come invitati della 68esima edizione della kermesse Biagio Antonacci, Laura Pausini, i Negramaro, il trio Max Pezzali, Francesco Renga e Nek, Gianna Nannini e Gianni Morandi. Ognuno di loro si esibirà con due brani, uno dei quali dovrebbe essere un duetto con il direttore artistico Claudio Baglioni su uno dei suoi più amati successi. Renato Zero ha invece smentito la sua presenza, pubblicando su Facebook il seguente post:

"Al contrario di quanto riportato su alcuni giornali e siti web, non sarò presente al Festival come ospite, ma sarò il primo spettatore pronto ad applaudire i miei colleghi". "Credo che avere Claudio alla guida del Festival sia una preziosa occasione di rinascita", ha aggiunto: "La musica torna al centro del palcoscenico e, finalmente, è affidata alle mani esperte di un "addetto ai lavori" [...] Al mio amico di sempre giunga il più sincero in bocca al lupo per il successo della manifestazione!".

Ricordiamo infine che il Festival sarà presentato da Claudio Baglioni insieme a Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino.

