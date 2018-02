Sanremo 2018: ecco chi è la "vecchietta che balla" de Lo Stato Sociale

Tra le performance che sono rimaste più impresse dalla serata di ieri sera, la prima del Festival di Sanremo 2018, c'è sicuramente quella de Lo Stato Sociale, che per la loro "Una vita in vacanza", hanno chiamato sul palco dell'Ariston una snodatissima signora di 83 anni.

In molti però si sono chiesti: chi è "la vecchia che balla", per citare il ritornello del gruppo ? Il suo nome è Sarah Patricia Jones, meglio conosciuta come Paddy Jones, ed è l'attuale detentrice del Guinness World Record come ballerina di salsa acrobatica più anziana del mondo. Ha infatti la veneranda età di 83 anni, è nata a Stourbridge, in Inghilterra, nel 1934, ed ha iniziato a fare danza da piccola continuando fino ai vent'anni, per poi riprendere dopo la morte del marito, avvenuta qualche anno fa.

In passato è stata vista già in televisione, prima in Inghilterra all'interno del programma "Britain's Got Talent", poi in Spagna nell'edizione spagnola di Tu si que vales. Grazie a lei, la band ha sicuramente una marcia in più in questa 68esima edizione di Sanremo. Che sia la nuova Occidentali's Karma per davvero?

Potete rivedere l'esibizione qui sotto: