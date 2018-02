Sanremo 2018: "Baglioni Show", resoconto della terza serata del Festival

Non so voi, ma ogni volta che ho visto il Festival di Sanremo da casa, mi sono sempre chiesta come fosse seguirlo dall’Ariston, quante persone scappassero tra una pausa pubblicitaria e l’altra, quante dormissero, quante fossero realmente interessate a quello che succedeva e quante fossero lì solo per fare presenza. Ieri sera, grazie ad un fortunato (?) sorteggio in sala stampa, ho potuto trovare una risposta a tutte queste domande serissime.

Posso dirvi che la cosa più divertente dell’aver visto il Festival dall’Ariston è aver potuto prima di tutto constatare quanto effettivamente sia piccolo, rispetto a come appare in televisione, il celebre teatro sanremese, e aver potuto poi vedere cosa fanno le persone durante le pause pubblicitarie (Favino balla, ad esempio, mentre la gente scappa mandando nel panico il direttore di palco). In tutto questo, una presenza molesta mi ha fatto sentire una forte nostalgia della sala stampa e/o del divano di casa: lo scaldapubblico, l’addetto a fomentare le folle, che nel correre a destra e a sinistra, sbattendo una rivista arrotolata tra le mani nel gesto di applaudire veementemente e infastidendo chiunque non rispondesse al suo entusiasmo, ha fatto nascere in me un istinto simile a quello dell’uomo salvato da Pippo Baudo nel lontano 1995. Tanto che ho capito finalmente cosa avesse scatenato un gesto così disperato.

Detto ciò, passiamo al commento effettivo sulla serata.

Il terzo atto di questo Sanremo 2018 è stato quasi esclusivamente un Baglioni Show. Il direttore artistico si è esibito più volte nel corso della serata, aprendo le danze con uno dei suoi più amati successi, “Via”, per poi tornare più volte sul palco al fianco di tanti ospiti diversi, dai Negramaro, con cui ha cantato la sua “Poster” dopo averli ascoltati in una citazione di “Mentre Tutto Scorre” seguita dal nuovo singolo “La Prima Volta”, ad Emma D’Aquino, la giornalista del Tg1, con cui ha ripreso lo sketch di ieri sera con la Leosini, per poi accennare un omaggio a Rino Gaetano con “Gianna”, fino ad arrivare allo splendido omaggio a Fabrizio De André e Umberto Bindi, in trio con Danilo Rea e Gino Paoli, di cui ha anche cantato l’altrettanto splendida “Questa lunga storia d’amore”.

Ma Baglioni non ha solo cantato: ieri sera ci ha anche stupito con un’imitazione di Virginia Raffaele che imita Belen Rodriguez, una mise en abyme riuscitissima e sorprendente, che ha lasciato di stucco la stessa Raffaele, come sempre esilarante. La comica, giunta in gran segreto, si è divertita a stuzzicare Baglioni, ironizzando sulla sua età (“abbiamo qui la storia del 900”; “per festeggiare 50 anni di carriera hai invitato la tua fidanzatina, quella dello Stato Sociale”; “Michelle è la sua badante svizzera”), ed impersonando nel frattempo Michelle Hunziker (“non sai quanto mi manca Tomaso, almeno quanto a lui manca una M”) e Ornella Vanoni.

Concludendo sugli ospiti della serata, il duetto tra James Taylor e Giorgia è stato uno dei momenti più coinvolgenti di questa edizione, mentre l’omaggio di Taylor alla canzone italiana con “La Donna Immobile” è riuscito sicuramente meglio di quello di Sting, sebbene sia risultato sempre leggermente grottesco. Fuori tempo massimo, invece, lo sketch di Nino Frassica con l’assistenza di Memo Remigi: simpatici, sì, ma non all’una meno un quarto di notte, mentre Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria hanno dimostrato di avere delle voci molto intonate e ben assortite.

Per quanto riguarda le canzoni, invece, nella categoria delle Nuove Proposte si sono distinti, per chi scrive, Ultimo, Mudimbi ed Eva, mentre tra i Big questo secondo ascolto delle altre dieci canzoni in gara convince sempre di più della potenza della canzone de Lo Stato Sociale e della bellezza de “La Leggenda di Cristalda e Pizzomunno” di Gazzè, nonostante continui a sembrare poco adatta a Sanremo. La perplessità è tanta, invece, nei riguardi di Ermal Meta e Fabrizio Moro, ma soprattutto della sala stampa del Roof (quella sopra all’Ariston, a cui sono affidate le votazioni), che prima si è accanita contro di loro e poi li ha mandati tra i più votati in classifica. La loro canzone, per me, resta debole, ma dato il grande successo di pubblico ed ora anche il sostegno della stampa, potrebbe essere una tra le favorite. Le altre canzoni passano inosservate e per fortuna indolore, con un salvataggio in extremis per Biondi, che ha una voce impossibile da ignorare.

Decisamente evitabile, infine, il momento femminista capeggiato da Michelle Hunziker - uno sketch stucchevole, inutile, lungo e borioso - ed un po’ sottotono l’imitazione di Steve Jobs fatta da Favino per presentare un nuovo prodotto tecnologico: il Baglionone, una sorta di iPhone di ultima generazione che sa cantare ed è fisicamente uguale a Baglioni.

Insomma, una puntata baglionona, ma comunque fortunatamente facile da seguire e abbastanza fluida.