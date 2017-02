Sanremo 2017, è la serata delle cover: chi canterà cosa

Mentre gli ultimi tre classificati delle prime due serate del Festival di Sanremo 2017, ovvero Clementino, Giusy Ferreri, Nesli e Alice Paba, Ron, Raige e Giulia Luzi e Bianca Atzei, dovranno sfidarsi in un torneo che si concluderà con l'eliminazione di tre cantanti, nella terza serata del Festival di Sanremo 2017 i big che hanno ottenuto il maggior numero di voti da pubblico e sala stampa della kermesse, canteranno le cover di alcune celebri canzoni della storia della musica italiana.

Scopriamo insieme quali:

- Al Bano - "Pregherò" di Adriano Celentano

Si tratta della cover italiana di "Stand By Me" di Ben E. King, che fu incisa dal molleggiato su un 45 giri del 1962, dove curiosamente non risultava tra gli autori il nome del cantante americano, accanto a quelli di Ricky Gianco e Don Backy.

- Alessio Bernabei - "Un giorno credi" di Edoardo Bennato

Tratta dall'album d'esordio di Bennato, "Non farti cadere le braccia", è una canzone del 1973 scritta dal cantautore napoletano insieme a Patrizio Trampetti della Nuova Compagnia di Canto Popolare. Qualcuno la conoscerà anche perché nel 2001 è stata remixata da Gigi D'Agostino.

- Elodie - "Quando finisce un amore" di Riccardo Cocciante

Tratta dall'album di debutto del 1974 "Anima", è una delle canzoni più amate del cantautore italiano, che la scrisse insieme a Paolo Cassella e Marco Luberti.

- Ermal Meta - "Amara terra mia" di Domenico Modugno

Risalente al 1971, "Amara Terra Mia" è una rielaborazione di una canzone tradizionale abruzzese, "Addije, addije amore", ed è stata scritta da Modugno insieme a Enrica Bonaccorti per il 19esimo album del cantautore, "Con l'affetto della memoria", che trattava della vita contadina nell'Italia del Sud.

- Fabrizio Moro - "La leva calcistica della classe ’68" di Francesco De Gregori

Scritta nel 1980, questa canzone racconta la storia di un ragazzo di dodici anni che prova ad entrare in una squadra di calcio e deve affrontare le sue paure. È tratta dall'album "Titanic", del 1982.



- Fiorella Mannoia - "Sempre e per sempre" di Francesco De Gregori

Tratta dall'album di De Gregori "Amore nel pomeriggio" del 2001, "Sempre e per sempre" è una canzone sulla dignità di essere uomo e sulla capacità dell'amore di resistere a qualsiasi difficoltà.

- Francesco Gabbani - "Susanna" di Adriano Celentano

Tratta dal 26esimo album di Celentano, "I miei americani", una raccolta di cover di celebri brani internazionali "italianizzati", come si usava all'epoca, "Susanna" è il rifacimento di una canzone del gruppo olandese VOF de Kunst.

- Gigi D’Alessio - "L’immensità" di Don Backy

Scritta da Don Backy, al secolo Aldo Caponi, insieme a Mogol, "L'immensità" fu presentata proprio al Festival di Sanremo del 1967, arrivando al nono posto in classifica.

- Lodovica Comello - "Le mille bolle blu" di Mina

Celebre canzone con testo di Vito Pallavicini e musica di Carlo Alberto, fu portata da Mina al Festival di Sanremo nel 1961, ma arrivò solo quinta in classifica, motivo per cui si dice che la cantante decise di non partecipare mai più alla kermesse. La Comello ha fatto sapere a Tv Sorrisi e Canzoni che "sul palco dell'Ariston porterò una versione riarrangiata e stravolta, come se fosse un brano di un'artista pop di oggi".

- Marco Masini - "Signor Tenente" di Giorgio Faletti

Scritta e cantata da Giorgio Faletti, "Signor Tenente" si classificò seconda al Festival di Sanremo del 1994. È una canzone di denuncia delle condizioni lavorative dei carabinieri, soprattutto nel Sud Italia, dove la mafia di Cosa Nostra ha colpito più volte con terribili omicidi. Nel 2015, proprio nel punto in cui fu ispirato a scrivere la canzone, al chilometro 41 della statale 10, vicino a Villafranca d'Asti presso una casa cantoniera, è stata posta una targa in memoria di Giorgio Faletti.

- Michele Bravi - "La stagione dell’amore" di Franco Battiato

Tratta dall'album "Orizzonti Perduti" del 1983, "La stagione dell'amore" è un inno alle storie e alle occasioni passate, e nel 2008 fu reincisa da Battiato insieme a Giuseppe Mango, che ne fece un singolo del suo album "Acchiappanuvole".

- Michele Zarrillo - "Se tu non torni" di Miguel Bosé

Pubblicata nel 1994 con l'album "Sotto il segno di Caino", la musica di questa canzone è stata scritta da Lanfranco Ferrario e Massimo Grilli, componenti del gruppo Fattorini, con testo di Bosè.

- Paola Turci - "Un’emozione da poco" di Anna Oxa

Scritta da Ivano Fossati e Guido Guglielmetti, "Un'emozione da poco" si classificò al secondo posto del Festival di Sanremo del 1978. Molti di voi, adesso, la ricorderanno anche nella versione de Lo Zingaro, ovvero Luca Marinelli, in Lo Chiamavano Jeeg Robot.

- Samuel - "Ho difeso il mio amore" dei Nomadi

È una cover di "Night in White Satin" dei Moody Blues, originariamente incisa da I Profeti e successivamente ripresa anche dai Nomadi.

- Chiara Galiazzo - "Diamante" di Zucchero

Una bellissima canzone di Zucchero, Francesco De Gregori, Mino Vergnaghi e Matteo Saggese, tratta dall'album di Sugar "Oro Incenso e Birra" del 1989, è una dedica alla nonna del cantante, che si chiamava Diamante Alduini Fornaciari ed è un ricordo immaginifico del dopoguerra e della rinascita dalle macerie di un piccolo paesino.

Sergio Sylvestre - "La pelle nera" di Nino Ferrer

Quest'inno alla musica nera e ai cantanti afroamericani fu scritto dal cantante francese di origini italiane Nino Ferrer nel 1967.