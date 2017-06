Radiohead in concerto a Macerata, tutti i dettagli

I Radiohead saranno in concerto il prossimo 20 agosto allo Sferisterio di Macerata, tutti gli incassi andranno a beneficio delle vittime del terremoto in Centro Italia.

Le prevendite dei biglietti inizieranno alle ore 11 di martedì 27 giugno su VivaTicket ed i biglietti saranno nominali e se ne potranno acquistare solamente 2.

Il concerto è stato fortemente voluto dal chitarrista dei Radiohead Jonny Greenwood che qualche anno fa ha comprato casa in una frazione di Monsampietro Morico ed ha vissuto il dramma del terremoto.

Questi i prezzi:

Settore platino – 250 euro + d.p.

Settore oro – 150 euro + d.p.

Settore verde – 100 euro + d.p.

Settore blu – 80 euro + d.p.

Settore rosso – 60 euro + d.p.

Settore giallo – 50 euro + d.p.

Balconata – 50 euro + d.p.

La transazione è strettamente limitata a 2 acquirenti.

Il nome dell'acquirente sarà stampato su ogni biglietto. Il biglietto non può essere ceduto a terzi.

L'acquirente deve mostrare la foto ID per accedere al luogo del concerto. Si accettano le foto di passaporto, patente, o carta d'identità.

Non si può accedere senza documento valido e con foto.

Se l'acquirente non sarà presente con i suoi ospiti all'ingresso del concerto, gli ospiti non potranno accedere.

I biglietti non potranno essere rivenduti. Qualsiasi biglietto rivenduto non sarà valido per l'accesso.

I biglietti non possono essere scambiati o rimborsati.

I biglietti acquistati su piattaforme secondarie non saranno validi.

A causa di controlli approfonditi, la coda può essere più lenta del previsto, si consiglia di arrivare con largo anticipo.

In caso di uscita dal luogo del concerto, non sarà possibile rientrare.

Se continui la tua prenotazione, confermi di accettare questi termini e condizioni.

La mancata osservanza dei termini e delle condizioni, può comportare l'annullamento dell'acquisto.

Qui tutte le informazioni.