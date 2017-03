Poison Garden, in esclusiva il video di Human Machine, della prima band Steampunk italiana

Suoni industriali, elementi d’orchestra-burlesque e rock/metal è così che inizia lo speciale viaggio dei Poison Garden tra i riflessi di fantastici mondi immaginari in "A Victorian Carol", l’attesissimo debut-album della prima steampunk band italiana. L’album è anticipato dal video del singolo "Human Machine" on line dal 24 febbraio.

Il progetto Poison Garden nasce nel 2013 da un’idea di Sir. Damian e Madame Anais Noir, rispettivamente chitarrista e cantante-bassista, quando insieme a Professor Ψ e Mr Tambourine, presentano il loro primo singolo autoprodotto “Days Of Steam”; dal dicembre successivo suonano senza sosta in tutto il mondo, inclusa alla più grande manifestazione Steampunk - lo “Steampunk World Fair” di New York - fino al 2016 quando finalmente entrano in studio per condensare tutta l'esperienza di quattro anni di live, all'interno di "A Victorian Carol", loro disco d’esordio.

"A Victorian Carol" è un disco ricco di riferimenti al mondo del cinema, con ambientazioni musicali che possono essere ritrovate nelle scene di Sherlock Holmes, The Prestige, Alice nel paese delle meraviglie, Edward mani di forbice, La fabbrica del cioccolato, Hugo Cabret, Hellboy, La lega degli uomini straordinari, Dorian Gray.

Lo Steampunk (“steam” vapore, fonte energetica tipica della Rivoluzione industriale) è un movimento artistico e culturale, una corrente letteraria, cinematografica ed estetica che gioca con anacronismi e tecnologie, immaginando “come sarebbe il passato se il futuro fosse accaduto prima”. Lo stile dei Poison Garden respira infatti la fuligginosa aria della Londra vittoriana - l’ambientazione favorita dagli autori della letteratura Steampunk che popolano la città di automobili a vapore e computer con tastiere in ottone e cuoio .

"A Victorian Carol" è caratterizzato da un sound dalle atmosfere grottesche tipiche dei film di Tim Burton, un connubio tra le ultime tendenze del rock/metal moderno ed il sapore melodico fortemente retrò delle orchestrazioni di strumenti classici, arrangiati seguendo il piglio delle composizioni tardo-ottocentesche, scelte non a caso come punto di riferimento. Un disco "agrodolce" con una forte spinta ludica e positiva che si lascia ascoltare con facilità grazie a brani caratterizzati da un suono "catchy" ma con un retrogusto “creepy” e decadente, come un luna park antico. Tutto questo arricchito da “soundscape” tra un pezzo e l’altro, rumori di ambiente e panorami sonori (come sbuffi di treni a vapore o scratch di vinile), veri e propri elementi narrativi per la band che, più che intermezzi fini a se stessi, li utilizza per costruire un'infrastruttura cognitiva, richiamando antiche suggestioni sonore che inducono a pensare che i brani siano veramente riprodotti da un vecchio grammofono in una città di un passato alternativo.

I Poison Garden presenteranno "A Victorian Carol" durante il release party, venerdì 24 marzo al Traffic Live di Roma, portando in scena uno spettacolo ispirato al racconto di Lewis Carroll "Alice nel paese delle meraviglie" con una scenografia in stile "giardino incantato" unendo la musica live ad una dimensione teatrale, quasi recitata con scenografie ed effetti, in collaborazione con giocolieri ed attori, trasportando gli spettatori in uno scenario surreale e coinvolgendoli in un’esperienza “immersiva”, in pieno stile Steampunk.

