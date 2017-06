Pharrell Williams: il video di There's Something Special dalla colonna sonora di Cattivissimo Me 3

È online il video ufficiale di "There's Something Special", uno dei cinque brani inediti firmati da Pharrell Williams per la colonna sonora di Cattivissimo Me 3, il terzo capitolo della saga animata in arrivo nelle sale italiane il prossimo 24 agosto.

La soundtrack originale, con le composizioni di Hans Zimmer, uscirà il prossimo 23 giugno. Nel nuovo capitolo della saga targata Illumination, Gru (Max Giusti), dopo aver voltato pagina e seguito l'adorata Lucy (Arisa) tra le fila della Lega Anti Cattivi, si lascia stuzzicare ancora una volta dal fascino della malvagità, dopo aver ritrovato il fratello gemello Dru, con cui vuole formare un duo di cattivissimi che sia in grado di rubare un diamante rubato, strappandolo dalle grinfie del perfido Balthazar Bratt (Paolo Ruffini), ex bambino prodigio, adulto ossessionato dal personaggio che interpretava negli anni 80.

Di seguito la tracklist della OST:

1. Yellow Light (Pharrell Williams)

2. Hug Me (Pharrell Williams & Trey Parker)

3. Bad (Michael Jackson)

4. Take on Me (a-ha)

5. Papa Mama Loca Pipa (The Minions)

6. There's Something Special (Pharrell Williams)

7. Tiki Tiki Babeloo (The Minions)

8. Freedom (Pharrell Williams)

9. Doowit (Pharrell Williams)

10. 99 Luftballons (Nena)

11. Into the Groove (Madonna)

12. Chuck Berry (Pharrell Williams)

13. Fun, Fun, Fun (Pharrell Williams)

14. Despicable Me (Pharrell Williams)

15. Despicable Me 3 Score Suite (Heitor Pereira)

16. Malatikalano Polatina (The Minions)