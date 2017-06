Pharrell: il video di Yellow Light dalla colonna sonora di Cattivissimo Me 3

Pharrell Williams ha pubblicato il video ufficiale di "Yellow Light", la canzone che ha scritto per Cattivissimo Me 3, il terzo capitolo della saga animata in uscita nelle sale italiane il prossimo 24 agosto.

La soundtrack originale, con le composizioni di Hans Zimmer, uscirà il prossimo 23 giugno.

Di seguito la tracklist:

1. Yellow Light (Pharrell Williams)

2. Hug Me (Pharrell Williams & Trey Parker)

3. Bad (Michael Jackson)

4. Take on Me (a-ha)

5. Papa Mama Loca Pipa (The Minions)

6. There's Something Special (Pharrell Williams)

7. Tiki Tiki Babeloo (The Minions)

8. Freedom (Pharrell Williams)

9. Doowit (Pharrell Williams)

10. 99 Luftballons (Nena)

11. Into the Groove (Madonna)

12. Chuck Berry (Pharrell Williams)

13. Fun, Fun, Fun (Pharrell Williams)

14. Despicable Me (Pharrell Williams)

15. Despicable Me 3 Score Suite (Heitor Pereira)

16. Malatikalano Polatina (The Minions)