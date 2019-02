Oscar 2019: Queen e Adam Lambert, il video della performance d'apertura

La cerimonia di premiazione degli Oscar 2019 è stata aperta con un medley esplosivo dei Queen con Adam Lambert. La band, prima che Bohemian Rhapsody trionfasse aggiudicandosi quattro statuette tra cui quella per Miglior Attore Protagonista a Rami Malek (purtroppo caduto rovinosamente dopo il consueto discorso d'accettazione), ha fatto cantare tutti i presenti e il pubblico a casa con "We Will Rock You" e "We Are The Champions".

"Grazie ai Queen", ha dichiarato Malek ricevendo il premio: "Grazie per avermi permesso di essere una piccolissima parte della vostra fenomenale e straordinaria carriera. Sarò per sempre in debito con voi".​

Oltre al miglior attore protagonista, il biopic è stato premiato per il miglior montaggio, miglior sonoro e montaggio sonoro. Per chi dovesse recuperarne la visione o volesse rivederlo, Bohemian Rhapsody è disponibile in streaming su CHILI.