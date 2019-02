Oscar 2019: i Queen si esibiranno con Adam Lambert durante la cerimonia

Non potevano ovviamente essere candidati in nessuna delle due categorie musicali degli Oscar 2019, ma sarebbe stato comunque impensabile escludere i Queen dalla cerimonia di premiazione, dopo l'enorme successo riscontrato dal biopic Bohemian Rhapsody (candidato in cinque categorie, tra cui miglior attore e miglior film).



Bohemian Rhapsody: Il Final Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

La band sarà composta dai due membri originali Brian May e Roger Taylor, e dal cantante Adam Lambert, che dal 2011 li accompagna in tour prendendo le parti di Freddie Mercury. Non è dato sapere in cosa consisterà esattamente la performance, ma si suppone faranno un medley con alcuni tra i loro più grandi successi, tra cui ovviamente la leggendaria traccia che ha dato nome al film.

Oltre ai Queen, nel corso della cerimonia saliranno sul palco quattro dei cinque candidati per la miglior canzone: Lady Gaga e Bradley Cooper per interpretare "Shallow" da A Star Is Born, Gillian Welch e David Rawlings, che canteranno "When a Cowboy Trades His Spurs for Wings" da La Ballata di Buster Scruggs, Jennifer Hudson, che farà "I'll Fight" da RBG e Marc Shaiman con Bette Midler, a cui è stata affidata l'interpretazione di "The Place Where Lost Things Go" da Il Ritorno di Mary Poppins.

Ricordiamo che la cerimonia di premiazione degli Oscar 2019 si terrà nella notte di domenica 24 febbraio.



Tutti i candidati e le nomination agli Oscar 2019