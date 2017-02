Oscar 2017: la lista dei cantanti che si esibiranno

Justin Timberlake, John Legend, Sting e Lin-Manuel Miranda si esibiranno sul palco del Dolby Theatre durante la cerimonia degli Oscar 2017, che si terrà il prossimo 26 febbraio. I quattro artisti canteranno le cinque canzoni candidate nella categoria Miglior Canzone Originale. La cantante Aul'i Cravalho accompagnerà Miranda nella performance di "How Far I'll Go" tratta dal film Disney Oceania; Sting si esibirà con "The Empty Chair", la canzone scritta per il documentario Jim: The James Foley Story; Timberlake canterà "Can't Stop The Feeling", la hit che ha scritto per Trolls insieme a Max Martin e Karl Johan Schuster; John Legend interpreterà al posto di Emma Stone e Ryan Gosling "Audition (The Fools Who Dream)" e "City of Stars", scritte da Justin Horwitz, con testo di Benj Pasek e Justin Paul, per La La Land.

L'89esima edizione degli Oscar, che sarà presentata da Jimmy Kimmel, sarà visibile sul canale ufficiale Youtube degli Oscar o su http://www.oscar.com, mentre per gli abbonati a Sky sarà possibile seguire l’evento su Sky Cinema Oscar.

