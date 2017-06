Olden: in anteprima esclusiva il video ufficiale di Gianni

Vi mostriamo in anteprima esclusiva il video ufficiale di "Gianni", il nuovo singolo di Davide Sellari, in arte Olden, tratto dall'album "Ci Hanno Fregato Tutto", uscito lo scorso 22 maggio per Beta Produzioni. La clip è stata diretta da Wayne Scott, regista anche dei precedenti video di Olden, "Senatore Bailey" e "La Casa che non c'è", ed è interpretata dal celebre attore, regista e sceneggiatore Angelo Orlando (Pensavo Fosse Amore Invece Era Un Calesse, La Voce della Luna).

"Lavoro ormai da qualche anno con Wayne Scott, regista del video", ci ha raccontato Olden: "con lui c'è un grande affiatamento e non è stato difficile ideare insieme la "storia" di "Gianni". Volevamo creare un personaggio che fosse tragico e comico allo stesso tempo, grottesco, una sorta di quasi pazzoide schizofrenico. Gianni non accetta la realtà e scappa continuamente da sé stesso. La scelta del personaggio principale è caduta su Angelo Orlando, un attore che ha saputo interpretare ruoli drammatici e comici con la stessa intensità (vincitore di un David di Donatello con "Pensavo fosse amore invece era un calesse"). Credo che la sua sia una prova superlativa, e grazie anche ad alcune sue indicazioni "Gianni" ha visto la luce ed è esattamente quello che avevo in mente quando ho scritto questa canzone."