OK Go: il video ufficiale di Obsession con il primo Paper Mapping della storia

Dopo aver girato un video a gravità zero e in meno di 4 secondi, gli OK Go sono tornati con un esercito di stampanti al seguito. La band capitanata da Damian Kulash, Jr. ha pubblicato ieri, in occasione della giornata del Ringraziamento, il video ufficiale di "Obsession", nuovo estratto dall'album "Hungry Ghosts", realizzato per promuovere l'azienda cartacea Double A con 567 stampanti ed innumerevoli pezzi di carta, che hanno dato vita al primo paper mapping della storia, girato in un'unica ripresa.

La band e Double A hanno tenuto a specificare che tutti quei fogli non sono ovviamente stati buttati: "Double A è da tempo conosciuta per il suo impegno ambientale", si legge sul sito dell'azienda: "tutti i fogli usati nel video sono stati riciclati ed il ricavato è stato donato a Greenpeace, una ONG internazionale che lavora per l'ambiente e la pace da più di 46 anni". Il video è stato realizzato anche grazie all'aiuto della SIX Inc, un'agenzia creativa giapponese, dalla designer Karan Singh che si è occupata di creare tutti i disegni grafici che potete osservare dietro al gruppo, e dal coreografo MIKIKO.

Per non perdere nemmeno un dettaglio dell'incredibile video, che trovate qui sotto, vi suggeriamo di impostare manualmente la risoluzione a 1440p o 2160p. Sconsigliamo invece la visione del video a coloro che soffrono di crisi epilettiche.