Morto Mark Hollis: l'ex cantante dei Talk Talk se ne è andato all'età di 64 anni

Mark Hollis, l'ex frontman dei Talk Talk è morto all'età di 64 anni. La notizia è stata confermata da Paul Webb, ex membro del gruppo inglese new wave reso celebre da due canzoni in particolare, "Such a Shame" e "It's My Life". "Sono scioccato e rattristato", ha scritto il bassista su Facebook. "Musicalmente era un genio ed è stato un onore e un privilegio far parte della sua band".

"Non lo vedevo da anni", ha aggiunto Webb, "ma come molti altri musicisti della nostra generazione, sono stato profondamente influenzato dalle sue pioneristiche idee musicali. Sapeva, come nessun altro, dare al suono e allo spazio la giusta profondità sentimentale".

Per gli addetti ai lavori, Mark Hollis ha avuto una forte influenza negli anni '80: assieme al produttore Tim Friese-Greene esplorò negli album dei Talk Talk il new romantic e il synthpop, per poi portare il suono ad un'avanguardistica evoluzione post-rock. Quando uscì l'album "The Party's Over", nel 1982, in molti li paragonarono ai Duran Duran senza dargli troppa importanza. Poi, con il successivo "It's My Life" del 1984, le cose iniziarono a cambiare, finché con gli ultimi "Spirit of Eden" (1988) e "Laughing Stock" (1991) non si distaccarono completamente dai precedenti lavori, diventando una notevole fonte di ispirazione per la musica che venne dopo.

Nel 1998, Hollis ha pubblicato anche un album solista a suo nome, decidendo però di non promuoverlo con un tour e di restare lontano dai riflettori. "Scelgo la mia famiglia", aveva spiegato al giornale olandese Music Minded: "Forse altri miei colleghi riescono a farlo, ma io non sono capace di andare in tour ed essere un buon padre allo stesso tempo".