Morto Chuck Berry all'età di 90 anni

Alla veneranda età di 90 anni, se ne è andato il padre putativo del rock and roll, Chuck Berry. La notizia della morte è stata data dalla polizia del St Charles County, in Missouri, che dopo aver ricevuto una chiamata d'emergenza attorno alle 12.40 (ora locale) ha trovato il leggendario cantante senza vita nel suo appartamento.

Nato a Saint Louis nel Missouri, Chuck Berry iniziò la sua carriera musicale all'età di 29 anni, dopo essere entrato nel roster della Chess Records su raccomandazione di Muddy Waters. Il suo primo singolo, "Maybellene", vendette quasi un milione di copie, raggiungendo la prima posizione nella classifica Rhythm and Blues di Billboard e la quinta in quella delle vendite generali negli Stati Uniti. Tra le altre canzoni che lo hanno reso un artista immortale, ricordiamo anche "Roll Over Beethoven", "Johnny B. Goode", "Rock and Roll Music" e "Sweet Little Sixteen", che hanno ispirato generazioni di musicisti in tutto il mondo, compreso John Lennon, il quale una volta disse addirittura: "Se cercaste di dare un altro nome al rock and roll, potreste chiamarlo Chuck Berry".

Su di lui è stato fatto un documentario biografico, intitolato Hail! Hail! Rock 'n' Roll, nel 1987, e le sue mosse ed il suo stile inimitabile sono stati ricalcati in tantissimi film, tra cui ricordiamo Ritorno al Futuro e Cadillac Records.