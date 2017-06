Miley Cyrus ospite del Tonight Show di Jimmy Fallon

Ieri sera Miley Cyrus è stata ospite del Tonight Show di Jimmy Fallon, dove oltre a presentare dal vivo i suoi nuovi singoli, "Malibu" e "Inspired", si è divertita insieme al conduttore a reinterpretare alcune celebri hit, come "Shape of You" di Ed Sheeran e "Son of a Preacher Man" di Dusty Springfield, seguendo le traduzioni strampalate di Google Translate.

Ma non è finita qui! La cantante si è anche esibita in incognito in una delle fermate della metro di New York, cantando insieme a Fallon "Jolene" e la sua "Party in the U.S.A.".