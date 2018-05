Magna Grecia Awards 2018: Diodato e Roy Paci, Renzo Rubino e Giovanni Caccamo tra i premiati

Il prossimo sabato 26 maggio alle ore 20.00 l'Auditorium Nino Rota di Bari ospiterà la ventunesima edizione dei Magna Grecia Awards, la manifestazione che sostiene il progetto HOME di Trenta Ore per la Vita, scegliendo come claim il titolo della poesia di Rosita Vicari attribuita a Pablo Neruda, "Se Saprai Starmi Vicino", comune denominatore delle storie premiate quest'anno.

Fabio Salvatore, scrittore, fondatore e direttore artistico del riconoscimento dedicato alla cultura della vita, sarà accompagnato dal noto youtuber Yuri Gordon Sterrore e dalla madrina d'eccezione Lorella Cuccarini nella conduzione della serata, che vedrà la partecipazione dei giornalisti Paolo Borrometi e Federica Angeli, Don Aniello Manganiello già premiati nelle scorse edizioni per l’impegno a favore della legalità e della giustizia, la saggista Barbara Benedettelli, presidente del Comitato d’Onore, la scrittrice Catena Fiorello, Ambasciatore Straordinario del MGA, il giornalista Claudio Brachino, la cantante Chiara Galiazzo, i ballerini Angela Mastrovito e Gianluca Lanzillotta.

Un riconoscimento che rinvia alla bellezza dell’anima e della mente, ispirandosi ai valori della Magna Grecia e che quest’anno premia: i cantautori Giovanni Caccamo e Renzo Rubino, le note e le parole di Diodato e Roy Paci, il volto femminile del cinema italiano Margherita Buy, gli attori Vinicio Marchioni, Chiara Francini, in libreria con il nuovo romanzo “Mia madre non lo deve sapere” (Rizzoli), Cristiano Caccamo, Sveva Alviti divenuta star internazionale grazie al ruolo in Dalida, una delle attrici più richieste in Francia, l’ironia “pensosa” di Enzo Iacchetti a cui sarà tributato il premio “Remo Remotti”, “il grillo parlante” Piero Chiambretti, il mattatore della TV e del Teatro italiano Flavio Insinna, la giornalista Rai Tiziana Ferrario per il suo impegno a favore dei diritti delle donne con il libro “Orgoglio e Pregiudizi” (Chiarelettere), il giornalista e critico musicale Gino Castaldo che, anche con “Il romanzo della Canzone Italiana” (Einaudi), contribuisce alla diffusione della cultura e della storia musicale e Anna Dello Russo, icona fashion e direttrice creativa di Vogue Japan, rappresentante della Puglia nel mondo.

Il Magna Grecia Awards, da sempre attento alle nuove forme di comunicazione e ai linguaggi innovativi, sarà attribuito a Casa Surace, una community di oltre due milioni di persone e al talent scout Eugenio Scotto.