Lollapalooza Berlin 2017, Foo Fighters e Mumford & Sons come hadliner

Il Lollapalooza Berlin porta Foo Fighters, Mumford & Sons, The XX e Hardwell al Rennbahn Hoppegarten, l’ippodromo di Berlino!

Il festival più originale di Germania ritorna dal 9 al 10 Settembre 2017, trovando una nuova casa nell’ippodromo di Berlino, il Rennbaahn Hoppegarten, e con ospiti clamorosi come i Foo Fighters, i Mumford & Sons, gli XX, i London Grammar, Micheal Kiwanuka e i Metronomy.

Dopo l’ultima edizione, il Lollapalooza Berlin, collezionando 70000 presenze al giorno,è diventato uno dei più grandi Festival tedeschi, e questo alla sola seconda edizione. È tempo di scendere in pista per la terza volta quindi, il 09 e il 10 Settembre 2017, in una nuova casa: lo splendido ippodromo di Berlino. In soli 30 minuti sarà possibile raggiungere dal centro città una delle location culturali preferite dei Berlinesi. Ma dove normalmente vengono sciolti i cavalli per le corse questa volta sarà la line up del festival a dare la carica.

Gli headliner quest’anno sono i Foo Fighters e i Mumford & Sons, alla loro unica apparizione in Germania. Entrambe le band sono conosciute per gli incredibili live - Dave Grohl, il frontman dei Foo Fighters, è salito sul palco con una gamba rotta, mentre gli ultimi due show a Berlino dei Mumford & Sons sono stati un clamoroso sold out. Lo stesso si può dire per gli XX che ritornano in Germania per la loro unica apparizione in un Festival dopo un tour costellato di sold out.



Il Perry’s Stage vedrà ancora una volta il meglio della musica elettronica: da Hardwell a Marshmello, ma anche Oliver Heldens, Galantis, Kungs, Martin Jensen e tanti, tanti altri.



Fan e critici musicali avranno pane per i loro denti grazie alle performance di London Grammar, Metronomy, Two Door Cinema Club, George Ezra, Rudimental e Michael Kiwanuka.



Come nessun altro festival in Germania, il Lollapalooza Berlin è il posto adatto per esperienze e avventure anche lontano dal palco: i più piccoli si potranno divertire al Kidzapalooza, mentre tutti gli altri potranno intrattenersi con le innumerevoli attrazioni, installazioni e performance di strada sparse per tutta l’area del festival. Non solo musica, dunque.



Il Rennbahn Hoppegarten, l’Ippodromo di Berlino, è davvero ben collegato alla rete civica di trasporti, giusto a uno schioppo dal centro città. Ma non solo servizio pubblico, ci saranno anche altri modi di raggiungere il festival, tutte le informazioni arriveranno entro primavera.



I Ticket sono disponibili su lollapaloozade.com: l’abbonamento per i due giorni costa 139,00 €, mentre il singolo costa 79,00 €. I biglietti per bambini tra i 10 e i 14 anni accompagnati dai genitori costano 25,00 € (Junior Tickets) mentre è gratis l’entrata per tutti i bambini al di sotto dei 10 anni.



Tutti gli artisti annunciati:

Foo Fighters, Mumford & Sons, The XX, Hardwell, Beatsteaks , Marteria, Annenmaykantereit, Cro, Marshmello, London Grammar ,Two Door Cinema Club, George Ezra, Rudimental, Metronomy, Michael Kiwanuka, Galantis, Oliver Heldens, Wanda, Django Django, Kungs, Westbam