Leone di Lernia: morto il popolare cantante e conduttore radiofonico

Leone di Lernia, diventato popolare all'inizio degli anni 90 con le sue versioni trash - parodistiche di celebri brani di dance music, è morto oggi in un ospedale di Milano. Malato di cancro al fegato, era stato ricoverato in gravi condizioni circa una settimana fa. Avrebbe compiuto 79 anni il 18 aprile prossimo.



Tra le sue cover più celebri ricordiamo Ra-ra-ri, ra-ra, pesce fritto e baccalà (Gypsy Woman), Magnando (Bailando), Chille che soffre (Killing Me Softly), Tu sei ignorante (Zombie), Uè paparul maccaron (Pump Up the Jam), Te sì mangiàte la banana (The Rhythm of the Night), Melanzan (Turn Around), Il presidente (Love Is Love), Cumbà Giuàn (All That She Wants) e Bevi stu chinotto (Get It On).



Oltre all'attività di cantante, Leone Di Lernia si era cimentato con la conduzione radiofonica. Dal 1999 al 2011 aveva iniziato a collaborare con il programma Lo Zoo di 105 e, sempre su Radio 105 aveva co-condotto 105 Non Stop dal 2008 al 2012 e Leone D'Ylenia (insieme a Ylenia Baccaro) nel 2012.



Ad annunciare la sua morte oggi è stato il il figlio Davide su Facebook: