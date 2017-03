La La Land: una proiezione con orchestra dal vivo in arrivo in Italia

Lionsgate ha annunciato oggi l'anteprima mondiale di La La Land: A Live-to-Film Celebration, una proiezione con concerto dal vivo che si terrà all'iconico Hollywood Bowl di Los Angeles in occasione del Memorial Day, durante il weekend del 26 e 27 maggio. Un'orchestra sinfonica di 100 elementi, un coro ed un gruppo jazz saranno diretti dal compositore premio Oscar Justin Hurwitz nell'accompagnare le scene del film.

"Per me, una delle parti più elettrizzanti e soddisfacenti dell'aver fatto La La Land è poter far suonare la colonna sonora da un'orchestra dal vivo", ha dichiarato il regista premio Oscar, Damien Chazelle. "Un centinaio di fenomenali musicisti locali che suonano in tempo reale sulle immagini in Technicolor, dando vita alle composizioni di Justin. Non potrei essere più felice di condividere questa esperienza con il pubblico quest'estate, per giunta in un'ambientazione epica e losangelina per antonomasia come l'Hollywood Bowl".

"Con La La Land, Damien ha realizzato un magnifico tributo a Los Angeles e non potrei essere più felice di celebrare la musica del film in un luogo storico di Los Angeles con degli incredibili musicisti di Los Angeles", ha aggiunto Hurwitz.

Il concerto, che sarà un vero e proprio spettacolo, a cui il pubblico è invitato a presentarsi indossando abiti d'eboca ispirati ai tempi d'oro dell'era hollywoodiana, farà poi tappa ad Atlanta, Seattle, Portland, San Diego, San Antonio, Dallas, Indianapolis, Nashville, Milwaukee, Minneapolis, Denver e Washington, D.C. In seguito, per fortuna, La La Land in Concert si sposterà anche in diversi paesi del mondo, inclusa l'Italia, il Regno Unito, il Canada, la Turchia e la Svizzera, ma le date non sono ancora state annunciate.

Per i fortunati di voi che potranno organizzare un viaggio in California a maggio e per gli impazienti che non possono aspettare l'annuncio delle date successive, i biglietti per la premiere andranno in vendita venerdì 10 marzo alle 21.00 (ora italiana) su www.ticketmaster.com.

