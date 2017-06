La figlia di Dave Grohl suona la batteria per i Foo Fighters

Lo scorso weekend i fan islandesi dei Foo Fighters accorsi al Secret Solstice Festival hanno assistito ad una performance decisamente indimenticabile. La figlia di otto anni di Dave Grohl, di nome Harper, è salita sul palco per accompagnare alla batteria il padre e i suoi compagni in una cover di "We Will Rock You" dei Queen.

Come ha raccontato con orgoglio Grohl, la bimba ha recentemente espresso il desiderio di imparare a suonare la batteria. "'Vuoi che ti insegni io?' le ho chiesto. Lei ha detto 'sì' e io le ho detto: "te la senti di suonare di fronte a 20.000 persone in Islanda?' e lei ha detto 'sì': perciò signore e signori, date il benvenuto alla prossima generazione! C'è un altro Grohl alla batteria ora".