La Bella e la Bestia: il video musicale di Beauty and the Beast di Ariana Grande e John Legend

È uscito il video ufficiale di "Beauty and the Beast", la celebre canzone scritta da Howard Ashman e Alan Menken e reinterpretata da Ariana Grande e John Legend per la colonna sonora della nuova rivisitazione live-action dell'indimenticabile classico Disney La Bella e la Bestia, in uscita nelle sale italiane il 16 marzo.

La soundtrack completa del film, che includerà le interpretazioni di Emma Watson, Luke Evans, Emma Thompson e Kevin Kline, sarà disponibile da venerdì 10 marzo, e oltre alle composizioni originali scritte da Menken per il cartone animato, includerà tre nuove canzoni da lui composte insieme a Tim Rice.

Di seguito il video musicale, diretto da Dave Meyers, ed il trailer italiano del film.

