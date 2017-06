Ko Computer: dodici artisti italiani omaggiano i Radiohead

Mentre attendevamo l'uscita di OKNOTOK, la ristampa di "Ok Computer", il celebre album dei Radiohead di cui quest'anno si celebra il 20esimo anniversario, dodici artisti italiani radunati dal programma radiofonico King Kong Radio 1, hanno registrato una compilation tributo intitolata Ko Computer. Niccolò Fabi, Cristina Donà, Marlene Kuntz, Iosonouncane e Paolo Benvegnù sono solo alcuni dei musicisti che hanno reinterpretato le canzoni della tracklist di "Ok Computer".

L'album, in uscita il 16 giugno, nello stesso giorno del concerto dei Radiohead all'Autodromo di Monza, sarà disponibile al download gratuito sul sito kingkong.rai.it. Gli artisti che hanno partecipato all'interessante iniziativa si esibiranno poi in un concerto dal vivo il 18 giugno all'Ex Dogana a Roma, con alcuni ospiti a sorpresa.

Di seguito la tracklist di "Ko Computer".

Motta&Appino “Airbag”

Diodato “Paranoid Android”

Niccolò Fabi “Subterranean Homesick Alien”

Colapesce “Exit Music (For A Film)”

Dimartino&Cammarata “Let Down”

Marlene Kuntz “Karma Police”

Spartiti “Fitter Happier”

Adriano Viterbini “Electioneering”

Iosonouncane “Climbing Up The Walls”

Nada&Alazka “No Surprises”

Cristina Donà “Lucky”

Paolo Benvegnù “The Tourist”